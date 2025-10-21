Festiona, oltre 7.500 euro raccolti alla Castagnata di Solidarietà per il Centro demenze di Torino [FOTO]

Un grande gesto di solidarietà ha caratterizzato l’edizione 2025 della Castagnata di Solidarietà di Festiona. La piccola frazione di Demonte ha dimostrato di avere un grande cuore: nel solo pomeriggio di domenica 19 ottobre sono stati raccolti oltre 7.500 euro, devoluti interamente al "Centro per i disturbi cognitivi e le demenze" di Torino.

Per l’occasione l’intero paese si è vestito a festa. Le vie di Festiona sono state animate dai profumi delle caldarroste e del vin brulè, dal pane appena sfornato nel forno comunitario, dalle torte e dai tanti prodotti tipici del territorio. Un’atmosfera calda e accogliente che ha fatto da cornice a giochi popolari, al tradizionale “Pozzo di San Patrizio”, alle esposizioni di artigianato locale e alle musiche del gruppo occitano Lou Pitakass.

Il successo dell’evento è stato possibile grazie alla grande partecipazione della comunità, all’impegno instancabile dei volontari e al generoso contributo di aziende, esercizi commerciali e privati cittadini, che hanno offerto prodotti e supporto con entusiasmo.

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.

Arrivederci all’edizione 2026.