Attualità | 21 ottobre 2025, 11:55

Festiona, oltre 7.500 euro raccolti alla Castagnata di Solidarietà per il Centro demenze di Torino [FOTO]

La piccola frazione di Demonte dimostra un grande cuore: successo per l'edizione 2025 tra caldarroste, tradizioni occitane e solidarietà. Appuntamento al 2026

Alcuni momenti della Castagnata solidale di Festiona

Un grande gesto di solidarietà ha caratterizzato l’edizione 2025 della Castagnata di Solidarietà di Festiona. La piccola frazione di Demonte ha dimostrato di avere un grande cuore: nel solo pomeriggio di domenica 19 ottobre sono stati raccolti oltre 7.500 euro, devoluti interamente al "Centro per i disturbi cognitivi e le demenze" di Torino.

Per l’occasione l’intero paese si è vestito a festa. Le vie di Festiona sono state animate dai profumi delle caldarroste e del vin brulè, dal pane appena sfornato nel forno comunitario, dalle torte e dai tanti prodotti tipici del territorio. Un’atmosfera calda e accogliente che ha fatto da cornice a giochi popolari, al tradizionale “Pozzo di San Patrizio”, alle esposizioni di artigianato locale e alle musiche del gruppo occitano Lou Pitakass.

Il successo dell’evento è stato possibile grazie alla grande partecipazione della comunità, all’impegno instancabile dei volontari e al generoso contributo di aziende, esercizi commerciali e privati cittadini, che hanno offerto prodotti e supporto con entusiasmo.

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.

Arrivederci all’edizione 2026.

cs

