“Il cielo dipinto dei Signori di Lagnasco”. L’arte rinascimentale protagonista degli eventi di avvicinamento alla Festa del Libro Medievale e Antico di Saluzzo

Nella sala conferenze dei Castello Tapparelli di Lagnasco si è svolta sabato 18 ottobre la conferenza “Il cielo dipinto dei Signori di Lagnasco”, quarto appuntamento del ciclo “I Racconti del Marchesato”.



L’iniziativa rientra nel percorsi di avvicinamento alla Festa del Libro Medievale e Antico di Saluzzo, organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, che nei giorni precedenti ha già fatto tappa a Cavour, Piasco e Staffarda, portando in diversi luoghi del territorio tra palazzi nobiliari e abbazie incontri e momenti di approfondimento dedicati alla cultura e all’arte medievale.

Condotta dalla studiosa di storia medievale Luisa Clotilde Gentile, la conferenza ha accompagnato il pubblico in un affascinante viaggio alla scoperta dei cicli decorativi rinascimentali dei manieri lagnaschesi, svelandone i simboli, le allegorie e la raffinata visione del mondo che li anima.



Il percorso ha preso spunto dal volume “Mostri, scudi, mondo alla rovescia”, scritto dalla stessa Luisa Gentile insieme a Lea Debernardi e pubblicato dalla Società per gli studi storici, archeologici e artistici della provincia di Cuneo, per approfondire il tema della decorazione araldico-mitologica che caratterizza i tre castelli del complesso lagnaschese.

Un incontro affascinante e denso di rimandi simbolici, che ha permesso di comprendere come i soffitti dipinti dei Castelli di Lagnasco non siano solo opere d’arte, ma testimonianze di potere, cultura e rappresentazione sociale.

Gentile ha analizzato tre dei soffitti più significativi: quello della Sala degli Studi, quello della Sala del Camino nel Castello di Ponente e il più fragile della cosiddetta cucina. “Non si trattava in origine di una cucina – ha spiegato Gentile – ma di un ambiente nobile, successivamente adattato. Nessuno avrebbe mai installato una cucina sotto un soffitto dipinto, perché la fuliggine lo avrebbe presto distrutto”.

Molti di questi soffitti, ha ricordato, sono andati perduti a partire dalla seconda metà del Cinquecento, quando passarono di moda e furono coperti, smontati o distrutti.

Solo negli ultimi decenni, grazie a preziosi restauri si sta riscoprendo questo straordinario patrimonio decorativo, che oggi viene riconosciuto come una fonte culturale di eccezionale valore.

Secondo Gentile, i soffitti lignei dipinti offrono una prospettiva unica sul mondo profano del Medioevo e del primo Rinascimento: “Gran parte delle immagini che ci sono giunte da quell’epoca sono di carattere sacro – ha sottolineato la studiosa–. L’arte profana, invece, era affidata a supporti più fragili come arredi, arazzi o soffitti, ed è per questo che ne resta così poco”.

Queste decorazioni restituiscono un immaginario vivace e popolare, ricco di proverbi, favole di Esopo, scene di vita quotidiana e figure fantastiche, dove l’oralità e la fantasia sostituiscono le citazioni letterarie. “Non bisogna cercare un disegno iconografico coerente. Spesso ciò che prevale è la volontà di ostentare ricchezza, agio e rango sociale, più che raccontare una storia compiuta”.

Un ruolo centrale, ha evidenziato la relatrice, è svolto dagli stemmi araldici che punteggiano le tavole lignee: “Una tavoletta sì e una no, compare uno stemma. È un linguaggio visivo che dichiara chi sei, chi sono i tuoi alleati, a quale lignaggio appartieni e qual è il tuo rapporto con il principe”.

Nel Quattrocento, gli stemmi erano il modo più immediato per comunicare identità e genealogia: i Tapparelli, con le loro decorazioni, celebravano i legami di parentela e il prestigio della propria famiglia all’interno del complesso sistema feudale.

Gentile ha poi collocato le opere nel loro contesto storico e politico, illustrando come la decorazione dei Castelli coincida con la fase di maggiore ascesa dei Tapparelli, attorno al 1470. “Non erano ancora una famiglia di corte – ha spiegato – ma stavano affermandosi come potenza locale. Provenivano da Savigliano, accumulando ricchezze grazie ai mulini e ai terreni, e investivano il denaro in feudi come quello di Lagnasco. Costruire e decorare un castello era un modo per dichiarare pubblicamente il proprio status, un capitale simbolico oltre che economico”.

Entrando nella Sala degli Scudi, il visitatore può percepire questa ambizione. Sulle pareti e sul soffitto si alternano stemmi, figure allegoriche e motivi ornamentali, in un dialogo continuo tra pittura murale e decorazione lignea.

Al centro, spiccano gli stemmi del duca Amedeo IX di Savoia e della moglie Iolanda di Francia, rappresentati accanto a quelli dei vescovi di Vercelli e Torino.

“Questa scelta – ha spiegato Gentile – non è casuale: mostra la vicinanza dei Tapparelli alla Duchessa, di cui i due vescovi erano fidati consiglieri. Ma, per prudenza politica, accanto appare anche lo stemma di Filippo Senzaterra, cognato della Duchessa e suo avversario a fasi alterne. È un esempio perfetto di realpolitik quattrocentesca, un equilibrio tra lealtà e opportunità”.

In un periodo segnato da tensioni dinastiche e da una debolezza del potere centrale, i Tapparelli seppero muoversi con abilità tra fedeltà e autonomia. “Quando il Duca aveva bisogno di denaro – ha ricordato Gentile – erano proprio famiglie come i Tapparelli a sostenerlo, in cambio di privilegi e riconoscimenti”.

La storica ha sottolineato come in quegli anni il baricentro del Ducato di Savoia si spostasse progressivamente “di qua dalle Alpi”, verso il Piemonte, preludio allo spostamento della capitale da Chambéry a Torino nel 1563.

Quella dei Castelli di Lagnasco, dunque, non è solo una storia d’arte, ma anche di politica e di rappresentazione del potere. Ogni decoro, ogni stemma, ogni figura mitologica diventa un tassello di un racconto più ampio: quello di una famiglia che, attraverso il linguaggio della pittura, seppe costruire la propria immagine pubblica e lasciare un segno duraturo nella storia del Marchesato di Saluzzo.

Dopo la visita alla sala del Castello con gli stemmi descritti, il pubblico presente ha partecipato “Mālum Malum, la Mela e il Male” organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, un racconto tra mito, gusto e spiritualità, accompagnato da una degustazione ispirata alle ricette medievali a base di mela rossa, protagonista della serata.

Le cantine del castello, allestite con cura e suggestione, hanno regalato al pubblico un’esperienza multisensoriale capace di intrecciare cultura, storia e sapori d’altri tempi.

Il sindaco di Lagnasco Roberto Dalmazzo, assieme agli amministratori comunali desidera ringraziare: “Michele Scanavino segretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, ente promotore dell’evento, Gualtiero Tesi e Monica Dutto per aver curato l’allestimento medievale, i cuochi del Ristorante Stradivari di Saluzzo, Lucetta Paschetta e le attrici in abiti d’epoca che hanno accompagnato con la loro voce recitante la degustazione con i loro racconti.

"Il ringraziamento – conclude Dalmazzo - va inoltre esteso all’associazione Riapriamo i Castelli di Lagnasco, al Distretto del Cibo della Frutta e alla Fondazione AGRION per la preziosa collaborazione e alla Pro Loco di Lagnasco per il materiale prestato e il supporto organizzativo. I nostri Castelli sono stati ancora una volta protagonisti di un evento di promozione e valorizzazione davvero speciale”.