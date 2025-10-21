La “Valcastagnata” ha portato musica, allegria e il profumo delle castagne nel borgo di Valcasotto

Una domenica dal sapore autentico e dal profumo d’autunno quella appena trascorsa a Valcasotto, dove la tradizionale “Valcastagnata” ha richiamato numerosi visitatori tra residenti, villeggianti e turisti di passaggio, molti dei quali in visita al vicino Castello di Casotto.

Complice il bel tempo, piazza e borgo si sono animati nel pomeriggio di musica, sorrisi e caldarroste, rigorosamente preparate con le dolci e profumate castagne dei boschi locali. Un appuntamento che, anno dopo anno, si conferma tra i più amati e partecipati dell’autunno pamparatese, capace di unire convivialità, fede e tradizione.

Non è mancato il divertimento per grandi e piccoli grazie al sempre atteso “Pozzo ’d San Lis”, la simpatica versione valcasottese del “Pozzo di San Patrizio”, che ha distribuito premi e risate e, al tempo stesso, ha permesso di sostenere l’attività dell’Associazione Amici di Valcasotto nelle sue numerose iniziative.

Durante la giornata, molti visitatori hanno approfittato anche per scoprire la mostra fotografica dedicata a Ugo Robaldo, allestita nella cappella di Santa Libera, che attraverso i suoi scatti racconta la storia, i volti e i paesaggi del territorio.

Nel corso della manifestazione, il presidente Alessandro Briatore ha voluto rivolgere un pensiero speciale a Giuseppe “Beppino” Roà, figura storica e amatissima del borgo, ricordato da tutti per il suo impegno e la sua passione: "Beppino rappresenta lo spirito più autentico di questa comunità - ha detto -. Anche quest’anno, nel suo ricordo, abbiamo sentito il valore del fare insieme e del sentirsi parte di qualcosa di più grande".

La giornata è stata anche l’occasione per un incontro del Consiglio direttivo dell’Associazione, che ha tracciato le prossime tappe del percorso degli Amici di Valcasotto, con nuovi progetti dedicati alla valorizzazione del borgo e alla promozione del suo patrimonio storico e ambientale.

"Siamo davvero felici della grande partecipazione - ha concluso Briatore - e desidero ringraziare di cuore tutti i volontari, i soci e chi ha dato una mano, anche solo con un sorriso. È grazie a questo spirito di collaborazione che Valcasotto continua a vivere, crescere e stupire".