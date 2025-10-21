Mombasiglio intitola la biblioteca al partigiano e giornalista Mario Giovana

È stata intitolata alla memoria del partigiano e storico Mario Giovana la biblioteca di Mombasiglio.

Un modo per fare memoria e non dimenticare chi è venuto prima di noi e ha lottato per la libertà. La cerimonia si è tenuta lo scorso sabato 19 ottobre, alla presenza della famiglia, dell'amministrazione comunale e dei cittadini.

Così la Val Mongia, nel centenario della nascita, ha voluto rendere omaggio a Giovana che fu non solo uno storico, ma anche un giornalista resistente. Nato a Nizza il 13 settembre del 1925, entrò nelle fila della Resistenza che era ancora studente, combattendo in Valle Gesso, a Vinadio e a Boves.

"Nel febbraio del 1944 - si legge sul sito dell'ANPI - il giovane partigiano si batteva in Valle Stura, come comandante di squadra prima e poi come comandante di distaccamento della Brigata G.L. "Besana", che era stata comandata da Giorgio Bocca. Alla testa della "Rolando Besana", partecipò agli scontri per la liberazione di Savigliano e per questi fatti d'arme fu nominato vicecommissario della II Divisione alpina G.L. Nell'Italia liberata, Mario Giovana fu, dal 1946 al 1947, capo redattore del settimanale piemontese del Partito d'Azione Giustizia e Libertà e poi, sino al 1952, del mensile Resistenza. Diventato militante socialista ha lavorato nel quotidiano romano L'Italia socialista, all'Avanti!, a Mondo Nuovo".

Scrittore e storico, Giovana scrisse poi numerosi libri sulla Resistenza e a lui era già stato dedicato l'omonimo centro culturale di Mombasiglio.

"Siamo molto contenti di aver intitolato la biblioteca alla memoria di Giovana - dice il sindaco, Basilio Buzzanca -, l'iniziativa è nata in collaborazione con la famiglia che, ci tengo a sottolinearlo, ha sostenuto anche i costi di realizzazione della targa. Questo per noi vuole essere un primo passo per far crescere gli spazi della biblioteca come luogo di cultura, ritrovo e condivisione, aperto davvero a tutti. Vorremmo poi dedicare un settore della biblioteca ai libri e agli scritti di Mario Giovana, che fu un partigiano e un giornalista combattente, oltre che uno storico".

La cerimonia si è svolta in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza di Cuneo.