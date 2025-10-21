 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 21 ottobre 2025, 10:11

Mombasiglio intitola la biblioteca al partigiano e giornalista Mario Giovana

La cerimonia, alla presenza dell'amministrazione e della famiglia, lo scorso sabato 19 ottobre, nel centenario della nascita

Alcuni momenti della cerimonia di intitolazione

Alcuni momenti della cerimonia di intitolazione

È stata intitolata alla memoria del partigiano e storico Mario Giovana la biblioteca di Mombasiglio. 

Un modo per fare memoria e non dimenticare chi è venuto prima di noi e ha lottato per la libertà. La cerimonia si è tenuta lo scorso sabato 19 ottobre, alla presenza della famiglia, dell'amministrazione comunale e dei cittadini.

Così la Val Mongia, nel centenario della nascita, ha voluto rendere omaggio a Giovana che fu non solo uno storico, ma anche un giornalista resistente. Nato a Nizza il 13 settembre del 1925, entrò nelle fila della Resistenza che era ancora studente, combattendo in Valle Gesso, a Vinadio e a Boves. 

"Nel febbraio del 1944 - si legge sul sito dell'ANPI -  il giovane partigiano si batteva in Valle Stura, come comandante di squadra prima e poi come comandante di distaccamento della Brigata G.L. "Besana", che era stata comandata da Giorgio Bocca. Alla testa della "Rolando Besana", partecipò agli scontri per la liberazione di Savigliano e per questi fatti d'arme fu nominato vicecommissario della II Divisione alpina G.L. Nell'Italia liberata, Mario Giovana fu, dal 1946 al 1947, capo redattore del settimanale piemontese del Partito d'Azione Giustizia e Libertà e poi, sino al 1952, del mensile Resistenza. Diventato militante socialista ha lavorato nel quotidiano romano L'Italia socialista, all'Avanti!, a Mondo Nuovo". 

Scrittore e storico, Giovana scrisse poi numerosi libri sulla Resistenza e a lui era già stato dedicato l'omonimo centro culturale di Mombasiglio.

"Siamo molto contenti di aver intitolato la biblioteca alla memoria di Giovana - dice il sindaco, Basilio Buzzanca -, l'iniziativa è nata in collaborazione con la famiglia che, ci tengo a sottolinearlo, ha sostenuto anche i costi di realizzazione della targa. Questo per noi vuole essere un primo passo per far crescere gli spazi della biblioteca come luogo di cultura, ritrovo e condivisione, aperto davvero a tutti. Vorremmo poi dedicare un settore della biblioteca ai libri e agli scritti di Mario Giovana, che fu un partigiano e un giornalista combattente, oltre che uno storico". 

La cerimonia si è svolta in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza di Cuneo.

Alcuni momenti della cerimonia di intitolazione

Alcuni momenti della cerimonia di intitolazione

Alcuni momenti della cerimonia di intitolazione

Alcuni momenti della cerimonia di intitolazione

Arianna Pronestì

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium