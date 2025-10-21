BASKET DR2 / Gerbaldo Savigliano parte forte: vittoria e buone sensazioni all’esordio stagionale

Inizia con il piede giusto la stagione della nuova Gerbaldo Savigliano, formazione a totale stampo saviglianese nata dalla selezione dei migliori giocatori della DR1, retrocessa al termine dello scorso anno, e della DR2, salvatasi dopo una stagione complicatissima. A timone del roster il nuovo ingresso in casa Pantere, coach Stefano Abrate.

Nella prima giornata di campionato, dopo quasi due mesi di allenamenti, i biancorossi non si fanno cogliere impreparati e mettono in campo tutta la qualità a disposizione. Anche l’apporto della panchina è fondamentale, ma Giaveno dalla sua è brava a contenere il passivo che all’intervallo recita +9 per i saviglianesi.

Tornate in campo dagli spogliatoi le Pantere mettono il piede sull’acceleratore e non si guardano più in dietro scavando il solco tra sé e la squadra ospite. Ottima notizia anche l’iscrizione di tutti i convocati a referto.

Non c’è però tempo per festeggiare perché mercoledì sera i ragazzi di Abrate saranno di nuovo in campo a casa dei Fulmini Nichelino, vogliosi di riscattare l’esordio con sconfitta andato in scena contro Abet Bra.