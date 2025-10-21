 / Basket

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Basket | 21 ottobre 2025, 13:01

BASKET / Serie C: due successi "in casa" per San Bernardo Campus

Due successi in altrettante partite per la formazione albese sul terreno amico di Corneliano

BASKET / Serie C: due successi &quot;in casa&quot; per San Bernardo Campus

È iniziata la dodicesima (!) stagione di esilio del basket albese dalla città di Alba (l’ultima volta della prima squadra sotto le torri fu nel 2012/13) e la S. Bernardo Campus è scesa infatti in campo a Corneliano dove ha ottenuto due successi in altrettante partite (sconfitta invece nelle due trasferte a Biella e Genova).

L’ultima sfida, quella della quarta giornata, ha visto i ragazzi di coach Jacomuzzi imporsi nettamente sulla decisamente più esperta Ciriè con una prova solida sui due alti del campo (regolare).

Campus parte bene e prende qualche punto di vantaggio, gli ospiti provano poi a imporre la propria fisicità ed esperienza e sorpassano a metà del secondo periodo (23-25). Zampolli sale in cattedra, a partire dalla clamorosa giocata del 25-25 e poi ancora con la tripla sulla sirena dell’intervallo per il 38-30.

Ciriè non ci sta e prova a rifarsi sotto, ma Campus tocca anche il +13, prima del canestro di Tourè del 59-47 a fine terza frazione. Nonostante ampie rotazioni con spazio per i giovanissimi di casa (2007 e 2008) la forbice si dilata sempre più e nel finale la vittoria arriva in scioltezza sul 77-58.

Arriva così la seconda vittorie in altrettante gare in casa a Corneliano, rimediando subito allo stop di sabato a Genova. Si torna di nuovo subito in campo (sempre a Corneliano) mercoledì sera per la sfida con Biella. Sarà un’altra serata di grande basket con tanti giovani ragazzi del territorio a dare il massimo in campo: vi aspettiamo numerosi!

S. Bernardo Campus – Ciriè: 77-58 (19-15, 38-30, 59-47)

S. Bernardo Campus: Zampolli 28, Uko 14, Colli 10, Gandolfo 8, Buldo 8, Occelli 6, Eirale 3, Negro, Nastasi, Toppino, Moschini, Varallo ne. All Jacomuzzi, Ass, Giannotto. Pa, Canonico.

C. S.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium