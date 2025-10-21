BASKET / Serie C: due successi "in casa" per San Bernardo Campus

È iniziata la dodicesima (!) stagione di esilio del basket albese dalla città di Alba (l’ultima volta della prima squadra sotto le torri fu nel 2012/13) e la S. Bernardo Campus è scesa infatti in campo a Corneliano dove ha ottenuto due successi in altrettante partite (sconfitta invece nelle due trasferte a Biella e Genova).

L’ultima sfida, quella della quarta giornata, ha visto i ragazzi di coach Jacomuzzi imporsi nettamente sulla decisamente più esperta Ciriè con una prova solida sui due alti del campo (regolare).

Campus parte bene e prende qualche punto di vantaggio, gli ospiti provano poi a imporre la propria fisicità ed esperienza e sorpassano a metà del secondo periodo (23-25). Zampolli sale in cattedra, a partire dalla clamorosa giocata del 25-25 e poi ancora con la tripla sulla sirena dell’intervallo per il 38-30.

Ciriè non ci sta e prova a rifarsi sotto, ma Campus tocca anche il +13, prima del canestro di Tourè del 59-47 a fine terza frazione. Nonostante ampie rotazioni con spazio per i giovanissimi di casa (2007 e 2008) la forbice si dilata sempre più e nel finale la vittoria arriva in scioltezza sul 77-58.

Arriva così la seconda vittorie in altrettante gare in casa a Corneliano, rimediando subito allo stop di sabato a Genova. Si torna di nuovo subito in campo (sempre a Corneliano) mercoledì sera per la sfida con Biella. Sarà un’altra serata di grande basket con tanti giovani ragazzi del territorio a dare il massimo in campo: vi aspettiamo numerosi!

S. Bernardo Campus – Ciriè: 77-58 (19-15, 38-30, 59-47)

S. Bernardo Campus: Zampolli 28, Uko 14, Colli 10, Gandolfo 8, Buldo 8, Occelli 6, Eirale 3, Negro, Nastasi, Toppino, Moschini, Varallo ne. All Jacomuzzi, Ass, Giannotto. Pa, Canonico.