CALCIO / Sant’Albano, la “Cenerentola” che stupisce la Promozione: entusiasmo e carattere da grande squadra

Per una questione cromatica potremmo quasi scambiarla per la squadra “Orange” della nazionale olandese. La casacca dai colori sociali neroarancioni, infatti, con sopra raffigurato lo stemma di un cavaliere in sella al suo destriero, sembra ricordare proprio quella divisa che indossò “il mito” Van Basten.

Si tratta però di una squadra che sinora si potrebbe definire la “Cenerentola” del girone C della Promozione 2025-26: il Sant’Albano calcio.

La selezione ha compiuto un processo evolutivo importante. Partita dieci anni fa dalla Terza Categoria, rappresenta Sant’Albano Stura, piccola realtà del territorio del Fossanese di soli 2400 abitanti. Dopo sette giornate, la squadra neopromossa, allenata da mister Fabio Parola, da otto anni con la società (presidente Marco Curti, quello onorario Massimo Ravera, anche sindaco del paese) sta stupendo a livello di prestazioni e risultati sui vari campi in cui è stata impegnata.

Approdato quest’anno per la prima volta nella sua storia in categoria, il Sant’Albano è emblema di entusiasmo, grinta e spregiudicatezza, sul campo di casa e in trasferta. Con risultati di livello, come le vittorie esterne contro squadre d’esperienza come Narzole e Villafranca e in casa (questa stagione sul campo di Centallo) contro la Saviglianese.

“In questo momento posso solo ritenermi soddisfatto, perché siamo in una posizione di classifica che speravamo, 10 punti, a 5 punti dalla capolista Moretta e un ottimo decimo posto (con tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte). Il nostro obiettivo stagionale vorrà essere una salvezza da raggiungere quanto prima. Farei firma ad arrivare in questa posizione a fine stagione, non lo nego” – spiega l’allenatore Fabio Parola, artefice della vittoria lo scorso anno in Prima Categoria, che è valsa l’accesso in Promozione – In quest’annata siamo partiti subito col botto, vincendo in trasferta a Narzole per 4-0, anche se, secondo me, gli avversari erano ancora un po’ fuori condizione. Noi, invece, travolti dalla vittoria dell’anno scorso, abbiamo riservato una prestazione notevole e ottenuto con un ottimo risultato.

Poi sono arrivati i primi tempi duri con tre ko di fila (contro Racconigi, Sommariva Perno e Moretta), facendo capire al sottoscritto che la Promozione è un campionato ben diverso dalla Prima Categoria. Seppur con successive discrete prestazioni, non riuscivamo più ad ottenere punti per inesperienze e disattenzioni nostre. Questo è stato un primo campanello d’allarme, per farci comprendere che dovevamo rendere sul campo oltre il 100%. I risultati in questo periodo, tra cui l’1-1 di domenica scorsa in trasferta contro il Pedona, ci stanno dando ragione, pur giocando meno bene rispetto ai precedenti ko. Le nostre armi vincenti sono state sinora la forte aggressività e una consapevolezza a non mollare mai, per evitare i bassifondi della classifica”.

“Il cammino è comunque ancora lunghissimo. – avverte l’allenatore - Affronteremo partite importanti, come quella di domenica prossima con l’Infernotto a Bagnolo, che dobbiamo cercare di portare a casa. Siamo inoltre consapevoli che quando affronti e vinci con squadre come la Saviglianese o il Villafranca o porti a casa un punto contro Pedona, ci sia soddisfazione, ma bisogna continuare con questo passo, perché arriveranno anche momenti difficili.

Pur essendo solo all’ottava giornata, domenica ritengo sia un incontro fondamentale per dire chi siamo. La mentalità che mi stanno mostrando i ragazzi è stata sinora superlativa. L’obiettivo è cercare di rimanere il più possibile in questa categoria, lottando sino alla fine, per scrivere un’altra pagina di storia”.