Cronaca | 21 ottobre 2025, 09:41

Ennesimo attacco di lupi: sbranati un agnello e una pecora all'interno di un'azienda villanovese

È successo la scorsa notte, in frazione Roracco. Gli allevatori: "La situazione è diventata insostenibile"

Rabbia e preoccupazione tra gli allevatori del Monregalese che continuano a subire predazione da parte del lupo nelle loro cascine e in prossimità delle loro abitazioni.

Un nuovo attacco è stato registrato a Roracco, frazione di Villanova Mondovì, nell’azienda agricola di Gianmichele Ramondetti che, già lo scorso anno, aveva segnalato episodi similari. 

"Questa mattina abbiamo trovato una pecora e un agnello sbranati nel loro box, proprio sotto la tettoia - ci spiegano -  siamo tutti furiosi, la situazione è diventata insostenibile".

Una situazione che preoccupa tutto il mondo degli allevatori non solo per i danni al settore, ma anche per la presenza del lupo in zone abitate, con predazioni che si verificano all'interno delle aziende agricole, nonostante le misure preventive messe in campo.

Arianna Pronestì

