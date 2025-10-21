Ennesimo attacco di lupi: sbranati un agnello e una pecora all'interno di un'azienda villanovese

Rabbia e preoccupazione tra gli allevatori del Monregalese che continuano a subire predazione da parte del lupo nelle loro cascine e in prossimità delle loro abitazioni.

Un nuovo attacco è stato registrato a Roracco, frazione di Villanova Mondovì, nell’azienda agricola di Gianmichele Ramondetti che, già lo scorso anno, aveva segnalato episodi similari.

"Questa mattina abbiamo trovato una pecora e un agnello sbranati nel loro box, proprio sotto la tettoia - ci spiegano - siamo tutti furiosi, la situazione è diventata insostenibile".

Una situazione che preoccupa tutto il mondo degli allevatori non solo per i danni al settore, ma anche per la presenza del lupo in zone abitate, con predazioni che si verificano all'interno delle aziende agricole, nonostante le misure preventive messe in campo.