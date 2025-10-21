Diastasi dei retti: cause, sintomi e trattamenti efficaci

La diastasi dei retti è una condizione sempre più riconosciuta e discussa, soprattutto tra le donne dopo la gravidanza, ma può colpire anche uomini o persone che hanno subito un forte stress addominale. Conoscere cause, sintomi e trattamenti efficaci per la diastasi dei retti è fondamentale per affrontarla nel modo corretto, evitando complicazioni e migliorando sia l’aspetto estetico sia la funzionalità della parete addominale.

Che cos’è la diastasi dei retti

La diastasi dei retti addominali consiste nella separazione anomala dei muscoli retti dell’addome lungo la linea alba, la fascia fibrosa che li unisce al centro. Questa condizione provoca una perdita di compattezza della parete addominale, con la comparsa di una sporgenza visibile, soprattutto quando si contraggono i muscoli o si compiono sforzi.

Sebbene la diastasi dei retti sia molto frequente dopo la gravidanza, può manifestarsi anche per altri motivi, come un forte aumento di peso, esercizi fisici eseguiti in modo scorretto o interventi chirurgici addominali.

Cause della diastasi dei retti

Tra le principali cause della diastasi dei retti troviamo:

Gravidanza, che aumenta la pressione interna sull’addome e indebolisce i tessuti;

Obesità o variazioni di peso importanti, che tendono a stirare i muscoli addominali;

Sforzi fisici intensi o ripetuti, spesso legati ad attività sportive o lavorative;

Età e predisposizione genetica, che possono ridurre l’elasticità dei tessuti.

Il fattore più comune resta comunque la gravidanza, in particolare dopo più gestazioni o in presenza di un bambino di grandi dimensioni.

Sintomi della diastasi dei retti

I sintomi della diastasi dei retti variano da lievi a più evidenti, a seconda del grado di separazione muscolare. I segnali più comuni includono:

Rigonfiamento o “cresta” centrale sull’addome visibile quando si contrae la muscolatura;

visibile quando si contrae la muscolatura; Dolori lombari o posturali , dovuti alla perdita di stabilità del core;

, dovuti alla perdita di stabilità del core; Sensazione di addome debole o rilassato , anche dopo l’attività fisica;

, anche dopo l’attività fisica; Problemi digestivi o gonfiore persistente ;

; In alcuni casi, ernia ombelicale associata.

Molte persone ignorano di soffrire di diastasi dei retti, confondendo il gonfiore con un normale accumulo di grasso o una cattiva postura.

Trattamenti efficaci per la diastasi dei retti

Il trattamento della diastasi dei retti dipende dall’entità della separazione. Nei casi lievi è possibile intervenire con la fisioterapia e con esercizi mirati per rinforzare il pavimento pelvico e il muscolo trasverso dell’addome. Un programma personalizzato, seguito da un professionista, può migliorare il tono muscolare e ridurre lo spazio tra i retti.

Nei casi più gravi, tuttavia, la chirurgia plastica ricostruttiva rappresenta la soluzione più efficace. L’intervento, detto plicatura dei retti addominali, permette di riavvicinare i muscoli e rinforzare la parete addominale, migliorando sia la funzionalità sia l’aspetto estetico.

Il Dott. Federico Fiori, specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva a Milano, esegue interventi di correzione della diastasi dei retti utilizzando tecniche moderne, sicure e minimamente invasive, garantendo risultati naturali e duraturi.

Conclusioni

La diastasi dei retti non è soltanto un problema estetico: può compromettere la postura, la respirazione e la qualità della vita. Affrontarla con l’aiuto di uno specialista è il primo passo per tornare a stare bene con il proprio corpo.

