Dispositivi smart che rivoluzioneranno il tuo tempo libero

Si definiscono tali per la loro capacità di comunicare con il tuo router e, di conseguenza, anche tra loro. Questo significa che puoi impartire un comando a un dispositivo e vederne un altro rispondere di conseguenza.

In alcuni casi, può sembrare solo un vezzo tecnologico poco utile. In altri, invece, può davvero migliorare la qualità della tua vita.

Sistemi di intrattenimento smart: un’esperienza di visione potenziata

L’esempio più evidente di dispositivo smart moderno è la televisione. Tutti i nuovi modelli sono dotati almeno di qualche funzionalità di rete. La maggior parte include prese Ethernet, connettività Wi-Fi e molto altro. Questo ti permette di archiviare i tuoi contenuti su un server domestico e riprodurli direttamente sullo schermo, evitando i limiti (e i costi) delle piattaforme di streaming.

Inoltre, puoi impartire comandi vocali e far sì che il televisore risponda, senza bisogno di usare il telecomando tradizionale.

Illuminazione smart: l’atmosfera giusta per ogni occasione

L’illuminazione artificiale può cambiare radicalmente l’atmosfera di un ambiente. La possibilità di regolare digitalmente la luce ti aiuta ad adattare l’ambiente alle tue esigenze. Se vuoi rilassarti la sera, potresti preferire una luce calda e soffusa. Se invece stai lavorando durante il giorno, una luce fredda e intensa sarà più adatta.

Le moderne lampadine smart ti permettono di scegliere il colore della luce, salvare le impostazioni preferite e richiamarle con un semplice comando vocale.

Audio smart: paesaggi sonori personalizzati per il relax

Cucine, soggiorni e aree esterne possono essere valorizzati con l’aggiunta di uno speaker smart. Questi dispositivi rispondono ai comandi vocali, si integrano con la rete domestica e i tuoi servizi di streaming preferiti. Sono quindi perfetti per rimanere connessi senza dover toccare un tasto.

Lo stesso vale per le cuffie smart, che si collegano allo smartphone per offrire un’esperienza simile, ma personale e portatile.

Dispositivi smart per la salute e il benessere: migliorare il benessere personale

Se ti sta a cuore la salute e la forma fisica — come dovrebbe essere per tutti — i giusti strumenti tecnologici possono rivelarsi molto utili. Possono monitorare la qualità del sonno, tracciare le corse serali, misurare la percentuale di massa grassa e guidarti in sessioni di meditazione.

Idealmente, tutti i dispositivi scelti dovrebbero far parte dello stesso ecosistema, in modo da scambiarsi dati e offrirti una visione più completa dei tuoi progressi.

