Settimana della Sicurezza 2025: tante occasioni per crescere nel percorso di consapevolezza

La 43esima settimana dell’anno coincide con la Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. Promossa dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, questa iniziativa rappresenta il momento clou delle campagne europee dedicate alla promozione di ambienti di lavoro sicuri, sani e sostenibili.

Nei giorni passati, Confindustria Cuneo e Ance Cuneo hanno contributo alla buona riuscita della giornata organizzata da Formedil Cuneo insieme a Formedil Italia (alla presenza dei vertici nazionali, la presidente Elena Lovera e il direttore Stefano Mancale), con una delegazione dell’Ilo–International Labour Organization, proveniente da 12 Paesi (Anguilla, Bangladesh, Brasile, Malesia, Repubblica Dominicana, Egitto, Guatemala, Honduras, Kenya, Arabia Saudita, Seychelles). La visita, dedicata a conoscere da vicino il modello italiano di formazione e prevenzione nel settore edile, ha unito un sopralluogo operativo al cantiere del Castello di Rivoli ad opera dell’azienda associata Editel di Nucetto e un confronto presso la sede di Formedil Cuneo a Savigliano sulle buone pratiche, rappresentando un punto di collegamento con le iniziative della settimana.

Nell'ambito della Settimana della sicurezza, quest’anno Confindustria Cuneo conferma la sua partecipazione attiva, organizzando incontri e momenti di confronto volti a diffondere la cultura della prevenzione e del benessere nei luoghi di lavoro, che si aggiungono alle tante iniziative già in corso, come la prima edizione del corso Datore di Lavoro previsto dal nuovo Accordo Stato Regioni che fornisce competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro. Di rilievo anche il corso volto all'applicazione delle neuroscienze in azienda per migliorare la sicurezza e il benessere sul lavoro che viene svolto in modalità aziendale c/o Fag Arti Grafiche.

«La sicurezza sul lavoro è un tema centrale per Confindustria Cuneo, che si impegna attivamente nella promozione della cultura della prevenzione e nella formazione continua delle aziende associate – come sottolinea il presidente di Confindustria Cuneo, Mariano Costamagna– investire in sicurezza significa tutelare le persone, migliorare l’organizzazione, ridurre i rischi e aumentare la produttività. Lo confermano i numeri: nel 2024, attraverso la Scuola d’Impresa del nostro Csi, sono stati formati 3.944 lavoratori in materia di sicurezza, attraverso 492 corsi. Proprio in questi giorni, inoltre, sono attivi 16 percorsi formativi che coinvolgono 119 partecipanti.»

La settimana si è aperta lunedì 20 ottobre con il convegno “Oltre i ruoli: l’Hse Manager e la sicurezza che evolve”, un workshop dedicato all’evoluzione del ruolo del responsabile salute, sicurezza e ambiente (Hse Manager), sempre più coinvolto nelle strategie d’impresa. La figura dell’Hse non rappresenta più soltanto un presidio tecnico e normativo, ma assume un ruolo trasversale e manageriale, integrando sicurezza, salute e sostenibilità nei processi aziendali. Durante l’incontro sono state esplorate le competenze necessarie per guidare questa trasformazione, con un focus particolare sulle capacità relazionali e di leadership. Il workshop è stato introdotto e coordinato da Andrea Corniolo, responsabile ufficio ambiente, energia, sicurezza Confindustria Cuneo e Massimo Servadio, psicoterapeuta e psicologo del lavoro e docente universitario.

Martedì 21 ottobre, il convegno ha approfondito il tema della promozione nella salute nei luoghi di lavoro Whp (Workplace Health Promotion), con particolare attenzione al ruolo del medico competente, in un’ottica di visione integrata della salute nei luoghi di lavoro e di benessere organizzativo. Si è discusso di stress lavoro-correlato, fenomeno sempre più rilevante, e di prevenzione delle dipendenze, tema spesso trascurato ma centrale per la sicurezza dei lavoratori. L’incontro ha visto la partecipazione di medici del lavoro, esperti e rappresentanti delle Asl del territorio, tra cui Giuseppe Calabretta, direttore Sc. Spresal Asl Cn2, Denise Sorasio, direttore sostituto Sc. Spresal Asl Cn1, Anna Familiari, dirigente medico Sc. Spresal Asl Cn2, Brunella Giordanengo, responsabile S.S. dipendenze comportamentali Asl Cn 1, Camillo Scimone, presidente Sezione Sanità di Confindustria Cuneo e Massimo Servadio, psicologo del lavoro e docente universitario, con il coordinamento di Andrea Corniolo, responsabile ufficio ambiente, energia, sicurezza Confindustria Cuneo.

Mercoledì 22 ottobre, alle 8,30, presso l’Asl Cn2 di Verduno, in programma l’iniziativa, promossa dalla stessa Asl CN2, dal titolo “Stammi bene: insieme verso il benessere”, un momento dedicato al benessere psico-fisico attraverso attività formative, testimonianze ed esperienze condivise. L’evento è già sold out. Per informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo whp@aslcn2.it.

Giovedì 23 ottobre, alle 14,30, si terrà un appuntamento del ciclo "L'ora legale" con focus “Il nuovo volto del presposto” dedicato agli aggiornamenti normativi e giurisprudenziali riguardanti questa figura chiave per la sicurezza. Negli ultimi anni il ruolo del preposto si è evoluto, assumendo responsabilità autonome e diventando un punto di riferimento organizzativo. Il webinar sarà l’occasione per riflettere sul valore strategico del preposto, non solo in termini di obbligo normativo, ma come leva per l’efficienza e la diffusione della cultura della sicurezza. Interverrà Rinaldo Sandri, “safety lawyer” di Infortunioinazeinda.it con il coordinamento di Giulia Tiberi, Servizio Legale e normativa d' impresa di Confindustria Cuneo.

In conclusione, venerdì 24 ottobre, alle 10, è in programma il convegno “Safety Through Innovation”, che si terrà presso il Competence Center Cim 4.0 di Cuneo. L’incontro, introdotto da Paolo Brizzi, digital factory program manager di Ict Manager e Flavio Cerato, senior specialist digital factory di Manufaturing Tech, sarà interamente dedicato all’innovazione tecnologica applicata alla sicurezza, con la presentazione di soluzioni digitali, sistemi avanzati di monitoraggio, simulazioni in realtà aumentata, esoscheletri e applicazioni di intelligenza artificiale a supporto della prevenzione degli infortuni. Un’occasione per scoprire come le tecnologie emergenti possano contribuire a costruire ambienti di lavoro più sicuri, efficienti e sostenibili. Tutti gli appuntamenti della Settimana della Sicurezza sono gratuiti e a partecipazione su iscrizione obbligatoria.

L’iniziativa è aperta a imprese, professionisti, tecnici, studenti e a tutti coloro che sono interessati ai temi della sicurezza, della salute e del benessere nei contesti lavorativi.

Oltre agli appuntamenti organizzati dall’associazione, non mancano attività promosse direttamente da aziende associate a Confindustria Cuneo, che arricchiranno il programma con testimonianze e buone pratiche direttamente dal territorio.

Tra queste, Acda organizzerà un corso di addestramento specifico per l’accesso e l’evacuazione di un serbatoio dell’acquedotto (spazio confinato), situato nel Comune di Mombasiglio. Boman Srl proporrà attività inerenti alla sicurezza, in linea con la propria produzione di macchinari per la sicurezza industriale. Anche Manitowoc Srl parteciperà all'iniziativa con momenti di sensibilizzazione rivolti a tutti gli operatori, contribuendo a diffondere una cultura della sicurezza all’interno dell’ambiente di lavoro. Inoltre, per tutto il mese di ottobre, l’azienda proietterà video ad hoc, alcuni anche ad alto impatto emotivo, sui rischi più comuni nei contesti lavorativi. Questi video, ciascuno dedicato a una specifica tematica di rischio, verranno trasmessi settimanalmente sui monitor aziendali presenti nei reparti.

Abrigo Spa organizzerà corsi di primo soccorso e aggiornamento, coinvolgendo anche i nuovi dipendenti, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della sicurezza e la consapevolezza in azienda. Verrà inoltre diffusa un’informativa dedicata alla postura corretta, attraverso opuscoli e cartellonistica nei reparti, per promuovere il benessere e la prevenzione dei rischi legati all’ergonomia. Raicam S.p.A. proporrà iniziative di vario genere dedicate alla Settimana della Sicurezza, differenziate tra plant produttivi e uffici, tra cui una campagna di raccolta di proposte migliorative e attività legate all’applicazione dell’intelligenza artificiale e alla sicurezza nell’era digitale. Argea, invece, promuoverà una campagna di comunicazione sull’uso dei Dpi dal titolo: “Il tuo corpo è prezioso: proteggilo”, iniziativa che rappresenta il culmine di un progetto più ampio sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.