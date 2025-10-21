"Assassinate la zitella" apre la stagione della Compagnia degli Stornati

Sabato 25 ottobre, alle ore 20.45, il Teatro Civico "Federico Garelli" di Villanova Mondovì (via del Teatro n. 5) ospita la Compagnia degli Stornati con la frizzante commedia in tre atti "Assassinate la zitella" di Gian Carlo Pardini.

La trama si svolge nella dimora della ricchissima e anziana Zia Sara, venuta a mancare dopo aver convocato le sue quattro adorate nipoti per la lettura del testamento. L'ambiente e le prime battute introducono quello che sembra il più classico dei gialli teatrali, ma dopo pochi minuti la prospettiva cambia: il giallo si trasforma prima in commedia e poi in esilarante parodia.

L'ingresso è libero e gratuito, previa prenotazione tramite:

il link Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/assassinate-la-zitella-tickets-1750557357179

il QR code presente sulla locandina

presente sulla locandina messaggio WhatsApp al numero 3276172990 (Marta)

Prossimi appuntamenti:

Sabato 8 novembre 2025, ore 20.45 – Teatro Parrocchiale di Beinette (via Granetti n. 43)

Prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/assassinate-la-zitella-tickets-1750623886169