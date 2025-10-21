 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 21 ottobre 2025, 12:04

"Assassinate la zitella" apre la stagione della Compagnia degli Stornati

Sabato 25 ottobre a Villanova Mondovì il giallo-commedia di Gian Carlo Pardini. In programma anche le tappe di Beinette (8 novembre) e Sant'Albano Stura (15 novembre). Ingresso gratuito su prenotazione

&quot;Assassinate la zitella&quot; apre la stagione della Compagnia degli Stornati

Sabato 25 ottobre, alle ore 20.45, il Teatro Civico "Federico Garelli" di Villanova Mondovì (via del Teatro n. 5) ospita la Compagnia degli Stornati con la frizzante commedia in tre atti "Assassinate la zitella" di Gian Carlo Pardini.

La trama si svolge nella dimora della ricchissima e anziana Zia Sara, venuta a mancare dopo aver convocato le sue quattro adorate nipoti per la lettura del testamento. L'ambiente e le prime battute introducono quello che sembra il più classico dei gialli teatrali, ma dopo pochi minuti la prospettiva cambia: il giallo si trasforma prima in commedia e poi in esilarante parodia.

L'ingresso è libero e gratuito, previa prenotazione tramite:

Prossimi appuntamenti:

Sabato 8 novembre 2025, ore 20.45 – Teatro Parrocchiale di Beinette (via Granetti n. 43)
Prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/assassinate-la-zitella-tickets-1750623886169

Sabato 15 novembre 2025, ore 20.45 – Sala Polivalente Scuola Media "Battista Tassone" di Sant'Albano Stura (via Morozzo n. 14)
Prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/assassinate-la-zitella-tickets-1750628309399

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium