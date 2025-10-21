Cuneo: al Teatro Toselli inizia la stagione 2025/26 con Bergonzoni e Shakespeare contemporaneo

Questo venerdì 24 ottobre parte la stagione 2025-26 del cuneese «Teatro Toselli». Continuerà sino al prossimo 17 aprile, con un programma composto da quindici spettacoli «in cartellone», prime regionali, grandi classici letterali riletti in chiave contemporanea, comicità, narrazione civile e “teatro accessibile”, “Teatro No Limits”, per persone non vedenti e ipovedenti, come sempre con tanti nomi noti anche cinematograficamente e televisivamente (al solito saranno gli appuntamenti da «tutto esaurito»). Si pensi a quello di un Alessandro Haber (ma anche il Bergonzoni del debutto è mica trascurabile). Continua la collaborazione tra il Comune di Cuneo con la «Fondazione Piemonte dal Vivo». Quest’anno alcuni lavori avranno centrali «voce e sguardo femminile».

Si parte venerdì con Alessandro Bergonzoni e il suo «Arrivano i dunque», «una vertiginosa esplorazione linguistica e surreale, tra ironia e visioni», senza escludere poesia, affrontando tematiche impegnative, basilari (attualità, accoglienza, morte, situazione dei carcerati)... Trattasi di notissimo comico italiano, bolognese, classe 1958.

Mercoledì 19 novembre il secondo appuntamento sarà prima regionale, «Storia di un cinghiale. Qualcosa su Riccardo III», scritto e diretto da Gabriel Calderón (sudamericano classe 1982) e interpretato (monologo) da Francesco Montanari (quarantenne attore romano), «ispirato al personaggio shakespeariano (un “cattivo”, infine sconfitto, spietato nella conquista del potere, ndr) ma profondamente calato nel presente», a cura del «Teatro Studio Melato».

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21, salvo dove diversamente indicato. I biglietti sono acquistabili online e alla biglietteria del teatro (i mercoledì feriali dalle 9 alle 12, i giorni degli spettacoli dalle 16). Informazioni si possono avere all’Ufficio Spettacoli comunale, telefono 0171.444812-818, mail spettacoli@comune.cuneo.it.

Il programma potrebbe subire variazioni di date, orari, spettacoli e interpreti indipendenti dalla volontà degli organizzatori. Ogni variazione sarà comunicata tempestivamente attraverso i canali ufficiali del Teatro Toselli e di Piemonte dal Vivo. Le variazioni non danno diritto al rimborso del biglietto.

Prezzi? Si va dai 30 euro (ridotto 27) per poltronissima e palchissimo, scendendo ai 5 per poltrona e palco di solo ascolto (si passa attraverso poltrone e palchi a 23 euro, ridotti 20, alle balconate a 18, ridotti 15, alle gallerie a 11, ridotti 9, come al cinema).