Valle Gesso protagonista del confronto politico: due incontri pubblici con gli assessori regionali Gallo e Bongioanni

Fine settimana all’insegna del dialogo e della partecipazione in valle Gesso, con due appuntamenti aperti a tutti che porteranno la politica regionale sul territorio per ascoltare le istanze delle comunità locali.

Venerdì 24 ottobre alle ore 17, nel Salone Alberto Bianco di Valdieri (piazza Regina Elena 30), si terrà l’incontro organizzato dall’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime con l’assessore regionale Paolo Bongioanni, dedicato a un confronto diretto e costruttivo su tematiche cruciali per il territorio, con particolare attenzione a turismo, parchi e sviluppo sostenibile.

“Questo incontro – spiega Armando Erbì, presidente Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime - nasce dal fatto che per la prima volta abbiamo un assessore in Regione che si occupa sia di parchi che di turismo, senza parlare poi del commercio e dell'agricoltura. E' il primo incontro con Paolo Bongioanni presso la sede legale del Parco e sarà un'occasione di confronto costruttivo con amministratori e operatori. Si costruisce qualcosa di positivo sempre partendo dal basso e mai dall'alto”.



L’invito è quindi rivolto ai cittadini, agli operatori e agli amministratori.

Il giorno successivo, sabato 25 ottobre, la politica si sposterà tra Valdieri, Roaschia e Roccavione con la presenza dell’assessore regionale alla Montagna Marco Gallo. L’obiettivo della giornata sarà portare la politica sul territorio, raccogliere le istanze dei cittadini e individuare strategie condivise per trasformare la marginalità delle aree montane da limite a risorsa.

“Ringraziamo l’assessore Gallo per aver accettato il nostro invito – evidenzia il sindaco di Valdieri Guido Giordana –. Sarà un momento di ascolto e di confronto diretto sulle difficoltà e sulle potenzialità della nostra valle”.

Alla fine del saluto introduttivo del sindaco Guido Giordana, prenderà la parola la moderatrice del convegno, l’avvocato Carla Sapino, consulente per l’organizzazione di manifestazioni e da tempo impegnata a supporto delle iniziative politiche e culturali promosse da amministratori cuneesi.

Tra i temi che verranno affrontati dall'ex senatore e ex sindaco di Cuneo Giuseppe Menardi, l'ex sindaco di Boves Maurizio Paoletti ed ex consigliere provinciale Paolo Chiarenza: le criticità infrastrutturali e di collegamento del Cuneese, ancora troppo spesso isolato, e il tema del ripristino del voto per le Province, considerato da molti amministratori un passaggio fondamentale per restituire rappresentanza ai territori.

Due giornate, dunque, dedicate al dialogo tra cittadini, amministratori locali e Regione Piemonte, in cui verrà lasciato ampio spazio alle domande e al dibattito, con la volontà comune di rafforzare il legame tra istituzioni e territori di montagna, puntando a una visione di sviluppo condivisa e sostenibile.