Ilva di Racconigi, Calderoni (Pd): “Dalla Regione solite risposte generiche. Serve un piano industriale non l’ennesimo tavolo”

«La vicepresidente Elena Chiorino ha confermato ciò che temevamo: nessuna risposta concreta per i lavoratori dell’Ilva di Racconigi. Di fronte a una crisi che coinvolge 80 dipendenti su 87, la Regione si limita ad annunciare l’ennesimo tavolo di confronto, senza una proposta di merito né una visione industriale».

Così Mauro Calderoni, consigliere regionale del Partito Democratico, dopo la risposta in Aula alla sua interrogazione sulla crisi dello stabilimento Ilva di Racconigi.



«La situazione è drammatica – prosegue Calderoni –: il 92 per cento della forza lavoro in cassa integrazione, le prospettive industriali restano incerte e il rischio di chiusura definitiva è concreto. In questa fase servono atti, non parole. La Regione deve attivarsi subito per sostenere i redditi dei lavoratori, utilizzando anche il Fondo Formazione Occupazione, e farsi promotrice, insieme al Governo e alle parti sociali, di un piano di rilancio vero per la siderurgia piemontese e italiana».



«Il rischio è quello di uno ‘spezzatino produttivo’ che porti alla dismissione graduale dei siti piemontesi. Non possiamo assistere passivamente alla perdita di un presidio industriale fondamentale per la nostra regione e per il Paese. Senza una siderurgia sostenibile e competitiva, non esiste una politica industriale seria».



«Chiorino ha parlato di ascolto e di impegno – conclude Calderoni –, ma i lavoratori non chiedono buone intenzioni: chiedono risposte, tempi certi e strumenti concreti. Il tavolo del 28 ottobre sia finalmente l’occasione per definire soluzioni vere e impegni misurabili. Altrimenti sarà l’ennesimo appuntamento di rito, mentre le famiglie continuano a pagare il prezzo dell’immobilismo».