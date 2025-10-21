Rilancio delle Aree interne del Piemonte, la Regione: un tavolo per monitorare i progressi

Un tavolo sulle Aree Interne del Piemonte che coinvolga anche il Governo per monitorare gli effetti della strategia nazionale. E’ la proposta che l’assessore regionale alle Aree Interne, Marco Gallo, rilancia dopo aver partecipato al Consiglio provinciale aperto di Cuneo dedicato proprio alle zone più periferiche rispetto ai centri urbani.

Obiettivo: coordinare le coalizioni locali, supportare la definizione dei progetti e gestire l’attuazione delle strategie, assicurando un flusso di informazioni costanti tra livello locale e nazionale. Un tavolo al quale, oltre ai rappresentanti di Comuni e Unioni montane, l’assessore conta di coinvolgere anche l’Uncem e l'Anci.

L'assessore ha confermato a Cuneo l’impegno «in prima linea della Regione, per continuare a lavorare con gli enti locali affinché la Snai permetta ai territori di essere attrattivi». E ha ripercorso le tappe di un’operazione che considera decisiva per migliorare la qualità della vita nelle terre alte e renderle più attrattive non solo sul piano turistico.

In partenza la Regione ha partecipato alla SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne) individuando quattro zone (Valli Maira e Grana e Valli dell’Ossola, in un primo tempo Valle Bormida e Valli di Lanzo successivamente) e concentrandosi sulla «territorializzazione» dei servizi essenziali (salute, scuola, mobilità) grazie all’impiego di fondi europei. Un investimento da quasi 50 milioni (48,4 milioni per la precisione) per dar forma a 126 progetti di rilancio.

Non è stato un percorso facile, l’attuazione ha incontrato diversi ostacoli: tempistiche lunghe e complesse, difficoltà burocratiche, cambi di rotta con rimodulazione dei progetti. «Ma nonostante queste difficoltà – spiega l’assessore Gallo – il Piemonte ha garantito il rispetto degli impegni finanziari, riprogrammando anche risorse sul fondo Sviluppo e coesione per assicurare la realizzazione delle opere pubbliche».

Non solo. La Regione ha istituito un Gruppo di Lavoro inter-direzionale dedicato alla SNAI. Questo ha permesso di integrare i risultati della strategia aree interne nella politica ordinaria regionale, in particolare nel settore della mobilità (Piano regionale trasporti) e dell'istruzione. L'obiettivo è replicare questo modello anche per la programmazione sanitaria.

E con il nuovo ciclo 2021-2027, contrassegnato dal riconoscimento della Snai come intervento ordinario nell’accordo di partenariato Italia-Ue, il Piemonte ha individuato due nuove aree prioritarie "Valsesia" e "Terre del Giarolo" per allargare il progetto sulle strategie territoriali. Sono stati stanziati quasi 16 milioni di euro (15,8 per l’esattezza, che portano l’investimento complessivo sulle aree interne a oltre 60 milioni) per puntare a tre obiettivi: promuovere lo sviluppo sociale, economico attraverso la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile; migliorare l’accesso ai servizi di qualità, e a prezzi accessibili; promuovere l’occupazione, la crescita, la parità di genere, la silvicoltura sostenibile, la bioeconomia circolare.

«Attualmente, le proposte di Strategia Territoriale delle due nuove aree sono in fase di istruttoria tecnica a livello nazionale – conclude l’assessore -. Per evitare le criticità del passato, a livello regionale si è deciso di semplificare le procedure: i progetti di sviluppo locale potranno essere avviati sin dall'approvazione della Strategia Territoriale anziché attendere la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro. Questo perché anche i tempi hanno un ruolo decisivo nel successo di una strategia. Il futuro della montagna non può attendere».