Saluzzo, la minoranza accusa di declino e Insieme Si Può replica: “La città è viva e cresce facendo rete col territorio e investe nella cultura”

Riceviamo e pubblichiamo la replica di Insieme Si Può alla lettera firmata dai consiglieri di minoranza di Saluzzo Capitini, Conte, Damiano, Daniele, Giordana e Sanzonio.

***

“C’è chi lavora per costruire e chi sceglie di vivere di polemiche e lamentele. Descrivere Saluzzo come una città in declino è una rappresentazione falsa, smentita dai fatti e dalle energie positive che animano il nostro territorio”. Così l’associazione Insieme si può replica al comunicato diffuso dalla minoranza consiliare.

“Saluzzo è una città viva e in fermento – sottolineano i referenti dell’associazione – che continua a investire in cultura, identità e sviluppo territoriale. Nei prossimi dieci giorni ospiterà la Festa del Libro Antico e Medievale, realizzata in partnership col prestigioso Salone Internazionale del Libro di Torino e la Fondazione CR Saluzzo, che quest’anno vede il conferimento della prima edizione del Premio Chevalier Errant allo storico Alessandro Barbero, che terrà la sua lectio magistralis domenica 26, con più di mille biglietti già venduti. Giovedì inaugurerà inoltre la prestigiosa mostra fotografica di Ferdinando Scianna, promossa da Fondazione Artea. Due appuntamenti che confermano Saluzzo come capitale culturale del Piemonte sud-occidentale e punto di riferimento per tutto l’arco alpino”.

“Invece di alimentare polemiche, sarebbe utile conoscere il lavoro svolto in questi anni e, almeno ogni tanto, riconoscerne il valore, nella promozione della storia del Marchesato, la sua relazione secolare con l’identità occitana e le tante realtà associative, sociali e culturali che tengono viva la città. Parlare di declino significa non vedere la realtà e mancare di rispetto a chi ogni giorno si impegna.”

“Naturalmente – aggiunge l’associazione – si può sempre fare meglio: il pungolo della minoranza, quando è costruttivo, è uno stimolo utile per migliorare ancora. Però è un peccato che, tra una polemica e un’interrogazione, non si trovi mai il tempo di riconoscere il tanto lavoro fatto, la qualità raggiunta e la volontà costante di rilanciare sempre.”

“Vale la pena ricordare – aggiunge infine l’associazione – che la candidatura Saluzzo-Monviso Capitale della Cultura 2024 è stato il primo dossier metromontano mai prodotto: un percorso partecipato che ha coinvolto tutte le realtà sociali, culturali ed economiche delle Terres Monviso, fortemente promosso e sostenuto dall’amministrazione comunale”.

“Da quell’esperienza sono nati progetti europei, green community, distretti tematici, nuove politiche sociali e giovanili, fino al recente Patto della Mezzaluna Alpina. Segnali concreti di una visione amministrativa che continua a guardare al futuro con fiducia, orgoglio e capacità di fare rete”.

“Insieme si può continuerà a fare la propria parte – conclude l’associazione – nel segno del dialogo, della partecipazione e della costruzione di un futuro condiviso con chiunque sia disponibile. A chi preferisce criticare lasciamo volentieri il ruolo di spettatore permettendoci di ricordare il celebre motto di Einaudi “conoscere per deliberare” che si adatta bene anche a chi si limita a criticare.