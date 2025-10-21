A Cuneo e a Mondovì partono i corsi della LILT per dire addio al tabacco

Smettere di fumare è possibile, ma farlo insieme è più semplice. La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Cuneo e Mondovì lanciano un nuovo corso dedicato a chi vuole liberarsi dalla dipendenza dal fumo, un passo fondamentale per ritrovare salute, energia e benessere.

Il tabagismo non è solo un’abitudine: è una vera e propria dipendenza che coinvolge corpo e mente. Per questo motivo, le psicologhe della LILT propongono un percorso strutturato, basato su tecniche psicologiche efficaci e sul sostegno del gruppo, per affrontare insieme le difficoltà e moltiplicare le possibilità di successo.

I nuovi corsi partiranno a novembre, presso la sede LILT di Cuneo e di Mondovì, e si rivolgeranno a tutti coloro che vogliono smettere di fumare in modo consapevole e duraturo. Ogni partecipante sarà guidato da professionisti esperti, in un ambiente accogliente e motivante.

Per informazioni e iscrizioni corso Cuneo:

Tel. 0171 67057

mail: cuneo@legatumoricuneo.it

Per informazioni e iscrizioni corso Mondovì:

Tel. 0174 41624

mail: mondovi@legatumoricuneo.it