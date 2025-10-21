 / Sanità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sanità | 21 ottobre 2025, 17:27

A Cuneo e a Mondovì partono i corsi della LILT per dire addio al tabacco

Da novembre i percorsi strutturati accompagneranno i partecipanti a liberarsi dalla dipedenza dal fumo

A Cuneo e a Mondovì partono i corsi della LILT per dire addio al tabacco

Smettere di fumare è possibile, ma farlo insieme è più semplice. La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Cuneo e Mondovì lanciano un nuovo corso dedicato a chi vuole liberarsi dalla dipendenza dal fumo, un passo fondamentale per ritrovare salute, energia e benessere.

Il tabagismo non è solo un’abitudine: è una vera e propria dipendenza che coinvolge corpo e mente. Per questo motivo, le psicologhe della LILT propongono un percorso strutturato, basato su tecniche psicologiche efficaci e sul sostegno del gruppo, per affrontare insieme le difficoltà e moltiplicare le possibilità di successo.

I nuovi corsi partiranno a novembre, presso la sede LILT di Cuneo e di Mondovì, e si rivolgeranno a tutti coloro che vogliono smettere di fumare in modo consapevole e duraturo. Ogni partecipante sarà guidato da professionisti esperti, in un ambiente accogliente e motivante.

Per informazioni e iscrizioni corso Cuneo:
Tel. 0171 67057
mail: cuneo@legatumoricuneo.it

Per informazioni e iscrizioni corso Mondovì:
Tel. 0174 41624

mail: mondovi@legatumoricuneo.it

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium