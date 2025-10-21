Docenti della “Taricco” di Cherasco a Praga per il progetto Erasmus+: imparare all’aperto per crescere meglio

Domenica 21 settembre due insegnanti della scuola secondaria dell’I.C. Sebastiano Taricco di Cherasco sono partite per un corso di “ OUTDOOR LEARNING” con il progetto Erasmus+ alla volta di Praga.

Le insegnanti Corradino Daniela e Milano Chiara hanno frequentato un corso di formazione dal titolo “Discover of the power nature in your teaching” organizzato dall’associazione LESSONS IN GRASS/TEREZA che si occupa di divulgare la metodologia della “Outddoor education”, in collaborazione con SmartEdu4All.

Le partecipanti hanno sperimentato gli effetti positivi dell'apprendimento all'aperto sullo sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini. Discutendo in merito l'impatto della natura sulla riduzione dello stress, sul miglioramento della concentrazione e sul benessere. Questa base teorica ha guidato le insegnanti verso applicazioni pratiche durante tutto il seminario.

Tutto il corso ha fornito le prove scientifiche sull'importanza del gioco e dell'attività fisica per uno sviluppo sano dei bambini. Attraverso brevi presentazioni, le insegnanti hanno compreso come il movimento e il gioco all'aperto non strutturato favoriscano la creatività, la risoluzione dei problemi e le abilità sociali.

Attraverso discussioni di gruppo e sessioni di brainstorming, le insegnanti hanno identificato gli ostacoli all'apprendimento all'aperto nei propri contesti. Grazie a una facilitazione guidata, hanno esplorato in modo collaborativo soluzioni creative, rendendo il corso su misura per le loro esigenze.

Apprendimento tra pari e riflessione: durante tutto il corso, le insegnanti hanno avuto l’opportunità di riflettere su quanto appreso, ponendo domande e condividendo idee. Discussioni aperte e feedback tra pari che le hanno incoraggiate verso l'ispirazione e il sostegno reciproci.

Il corso si è dimostrato all’altezza delle loro aspettative e soprattutto utile per una ricaduta nel contesto scolastico di appartenenza.