Riparte “Anziani In-Forma”: quattro serate per il benessere e l’invecchiamento attivo tra Valle Stura e Borgo San Dalmazzo

Continuano le attività del progetto “Anziani In-Forma”, giunto alla sua seconda edizione un progetto che promuove l’invecchiamento attivo in Valle Stura e Borgo San Dalmazzo.

Protagonista dell’autunno 2025 sarà un ciclo di incontri gratuiti e aperti alla comunità, dedicato alla promozione del benessere in diverse forme. I quattro appuntamenti serali, dal titolo “Pillole di Benessere”, si terranno il giovedì dalle 20:30 alle 22, ogni due settimane e saranno motivo per riflettere insieme a professionisti e consulenti su temi attuali e concreti che toccano la vita quotidiana di anziani, famiglie e cittadini.

Si parte giovedì 23 ottobre a Borgo San Dalmazzo con il primo incontro dedicato al benessere psicologico: “Avrò cura di me per prendermi cura di te”, condotto dalla psicologa e psicoterapeuta Paola Bottasso, per riscoprire l’importanza di prendersi cura di sé per poter essere di supporto agli altri.

Giovedì 6 novembre a Demonte si parlerà di benessere alimentare con la dietista Michela Torchio, che guiderà il pubblico alla scoperta di come l’alimentazione può accompagnare le diverse fasi della vita.

Il terzo appuntamento, giovedì 20 novembre a Borgo San Dalmazzo, sarà dedicato al benessere e alla sicurezza: il maresciallo dei Carabinieri Michele Cerri offrirà consigli utili per prevenire le truffe e riconoscere situazioni di rischio.

A chiudere il ciclo, giovedì 4 dicembre a Demonte, un incontro sul benessere tecnologico: “Dalla macchina da scrivere all’AI”, in collaborazione con la Fondazione Wellfare Impact ETS, per comprendere come la tecnologia e l’intelligenza artificiale possano diventare strumenti di inclusione e conoscenza.

Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti alla cittadinanza. È gradita la conferma di partecipazione per una migliore organizzazione degli spazi.

Per informazioni e prenotazioni:

Marta Demontis 388 4430110 (Borgo San Dalmazzo)

Alessia Bagnis 327 9268399 (Valle Stura)