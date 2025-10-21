Granda Canoa Club, trionfo al Trofeo Bradaschia: pioggia di titoli regionali a Ivrea

Il Granda Canoa Club chiude la stagione agonistica 2024-2025 nel migliore dei modi, dominando al Campionato Regionale – Trofeo Bradaschia di Ivrea. Gli atleti del club cuneese hanno conquistato numerosi titoli regionali e podi in tutte le categorie, confermando la solidità del vivaio e la qualità del lavoro svolto da tecnici e allenatori.

Nella categoria Ragazzi, Oliver Fina ha firmato una doppietta d’oro laureandosi Campione Regionale nel K1 e nel C2, mentre il compagno di squadra Mattia Ferrero ha conquistato il titolo di Campione Regionale nel C1 Ragazzi e nel C1 a squadre, chiudendo inoltre come Vice Campione Regionale nel K1 Ragazzi.

Grande prestazione anche per Dennis Fina, che si è distinto su più fronti conquistando i titoli di Campione Regionale nel C1 Junior, nel C2 Ragazzi e nel C1 Ragazzi a squadre, dove ha gareggiato insieme a Ferrero e Marco Brunori. Quest’ultimo, autore di una prova solida, si è laureato Vice Campione Regionale nel C1 Ragazzi e Campione Regionale nella gara a squadre.

Il settore femminile ha visto brillare Viola Salvicchi, protagonista assoluta con tre titoli: Campionessa Regionale nel C1 Junior, nel K1 Junior individuale e nel K1 Junior a squadre. Accanto a lei, Amélie Lelli ha conquistato il titolo di Vice Campionessa Regionale nel K1 Junior e quello di Campionessa Regionale a squadre, insieme a Aurora Bottasso, quarta nel K1 Ragazze, e Anna Pezzoli, settima nella stessa categoria: un trio affiatato che ha portato a casa un meritatissimo titolo a squadre.

Nei settori giovanili, pur non essendo in palio titoli regionali, il Granda Canoa Club ha raccolto una serie di podi di grande valore. Edoardo Mulassano ha dominato sia nel K1 che nel C1 Cadetti B, mentre Alessandro Kuzmenko ha chiuso in quinta posizione nel K1 della stessa categoria.

Tra gli Allievi B, Simone Ferrero ha ottenuto il terzo posto nel K1, il secondo nel C1 e il terzo nella prova a squadre insieme a Leonardo Benetti e Edoardo Riccobene. Benetti, inoltre, ha conquistato il terzo posto nel C1, mentre Riccobene ha completato la sua gara con un nono posto nel K1, un secondo posto nel C2 Allievi B e un terzo nella prova a squadre.

Nella categoria Allievi A, Lorenzo Riccobene si è distinto con un quarto posto nel K1 e un secondo posto nel C2.

Infine, tra le Cadette B, Elena Benetti ha brillato con due secondi posti, sia nel K1 che nel C1.

Grazie a questi risultati eccezionali, il Granda Canoa Club si è aggiudicato anche il Trofeo Bradaschia, riservato alla società con il maggior numero di punti complessivi, confermandosi tra le realtà più competitive del panorama piemontese.

Una stagione che si chiude nel segno del successo, della crescita e della passione, valori che da sempre contraddistinguono il club cuneese.