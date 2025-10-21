Judo Mondovì protagonista a Volpiano: oro per Colombo e argento per Viale

Sabato 18 ottobre, il Palamaggiore di Volpiano ha ospitato ‘Kata per Tutti’, manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Fijlkam e aperta a tutte le categorie Bambini e agonisti appartenenti alle classi Cadetti (under 18), Junior (under 21), Senior (o Assoluti) e Master (over 35).

Il maestro Alessandro Brizio, dell’ASD Judo Mondovì, vi ha preso parte in veste di Uke, con Giorda Lorena come Tori, esibendosi nelle categorie ‘Ju no Kata’ e ‘Kodokan Goshinjtsu’. Esperienza utile e proficua, come sostenuto dal protagonista, soprattutto in vista dell’imminente prossimo esame di graduazione.

La domenica seguente, stesso luogo e stesso comitato organizzatore, è stata la volta del Gran Premio Giovanissimi, aperto alle categorie Bambini, Ragazzi e Fanciulli, valevole per l’attribuzione del voto di base. Ben sette i judoka monregalesi, suddivisi in poule da 4, oppure 5 atleti, tenendo conto del peso e del colore di cintura.

Gallo Adele, Roattino Marco, Mirto Giorgio, Chelmus Stefan e Botta Camilla, autrice di un gradissimo primo incontro, sono arrivati sul gradino più basso del podio, ottenendo la medaglia di bronzo. Mentre Viale Rafael ha stupito, conquistando un argento di grandi prospettive. Infine, a suggello di una soddisfacente giornata di sport, Colombo Arturo ha fatto il pieno di successi, vincendo la medaglia d’oro.