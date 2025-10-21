 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 21 ottobre 2025, 15:12

La bocciofila Auxilium Saluzzo protagonista sulla scena internazionale

Traversa convocata in Nazionale, tre giovani ai Mondiali Under in Turchia

Serena Traversa durante la gara

Serena Traversa durante la gara

La bocciofila Auxilium Saluzzo conferma la sua eccellenza nel panorama boccistico nazionale e internazionale, con importanti convocazioni per gli appuntamenti iridati di fine ottobre.

Nella specialità volo, Serena Traversa dell'Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo è stata selezionata per l'ultimo stage dell'Italbocce in preparazione ai Mondiali femminili e misti di Macon (Francia), in programma a novembre. Il raduno azzurro si svolgerà a Vigone dal 24 al 26 ottobre, sotto la guida del commissario tecnico Franco Buosi e della vice Laura Trova.

Contemporaneamente, tre giovani talenti saluzzesi saranno impegnati ai Campionati Mondiali Under 18 e Under 23, che si terranno a Mersin, in Turchia, dal 21 al 25 ottobre. Francesco Costa, Matteo Macario e Nicolò Buniva rappresenteranno i colori dell'Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo nella kermesse iridata, sempre nella specialità volo.

[Francesco Costa, Matteo Macario e Nicolò Buniva]

Un doppio appuntamento che certifica il lavoro della società piemontese nel valorizzare i propri atleti, dall'alto livello assoluto al settore giovanile.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium