La bocciofila Auxilium Saluzzo protagonista sulla scena internazionale

La bocciofila Auxilium Saluzzo conferma la sua eccellenza nel panorama boccistico nazionale e internazionale, con importanti convocazioni per gli appuntamenti iridati di fine ottobre.

Nella specialità volo, Serena Traversa dell'Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo è stata selezionata per l'ultimo stage dell'Italbocce in preparazione ai Mondiali femminili e misti di Macon (Francia), in programma a novembre. Il raduno azzurro si svolgerà a Vigone dal 24 al 26 ottobre, sotto la guida del commissario tecnico Franco Buosi e della vice Laura Trova.

Contemporaneamente, tre giovani talenti saluzzesi saranno impegnati ai Campionati Mondiali Under 18 e Under 23, che si terranno a Mersin, in Turchia, dal 21 al 25 ottobre. Francesco Costa, Matteo Macario e Nicolò Buniva rappresenteranno i colori dell'Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo nella kermesse iridata, sempre nella specialità volo.

[Francesco Costa, Matteo Macario e Nicolò Buniva]

Un doppio appuntamento che certifica il lavoro della società piemontese nel valorizzare i propri atleti, dall'alto livello assoluto al settore giovanile.