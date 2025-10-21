 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 21 ottobre 2025, 19:02

Volley B1/F - Il Mondovì Volley si prepara al big match contro il Garlasco; Coach Basso: "Affrontiamo una delle squadre più attrezzate" (VIDEO)

Sabato alle 20,30 le pumine ospiteranno il Volley 2001 Garlasco. Entrambe le formazioni viaggiano a punteggio pieno. Il commento del tecnico del Mondovì Volley Claudio Basso

L'allenatore del Mondovì Volley Claudio Basso

L'allenatore del Mondovì Volley Claudio Basso

Dopo una partenza sprint, con due vittorie su due e nessun set perso, il Mondovì Volley si prepara ad affrontare l'ostacolo della terza giornata di andata, il Volley 2001 Garlasco, anch'esso a punteggio pieno. Il PalaManera, dunque, sabato alle 20,30 ospiterà quello che può già definirsi uno scontro diretto delle zone nobili della classifica. 

Un esame per entrambe, che saggerà, almeno per il momento, la forza delle due compagini. I successi con Palau e Cogne Aosta, entrambi chiusi a favore del Puma per 3-0, hanno caricato l'ambiente in vista di questa super sfida. Predica umiltà e prudenza il tecnico Claudio Basso: "Si sono giocate solo due partite. Abbiamo fatto bene soprattutto nella seconda gara, ma ci manca ancora fluidità per essere competitivi. Quello di sabato sarà un test particolarmente importante". Ecco l'intervista completa con l'allenatore del Mondovì Volley: 

Matteo La Viola

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium