Grande Giove! Oggi, 21 ottobre, è il Ritorno al futuro day. Celebrato per la prima volta nel 2015 (data in cui Marty, Doc e Jennifer visitano il futuro nel secondo episodio). Il film del 1985 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd è un classico senza tempo, che dalla sua uscita a oggi ha incassato oltre 400 milioni di dollari in tutto il mondo.

È tempo, quindi, di indossare outfit ispirati al film, riprendere i Vhs, preparare il proprio hoverboard, inforcare il walkman e accendere il flusso canalizzatore della DeLorean. «Se i miei calcoli sono esatti quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie ne vedremo delle belle Marty» (Doc Brown).