 / Curiosità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Curiosità | 21 ottobre 2025, 08:36

Grande Giove! Oggi, 21 ottobre, è il Ritorno al futuro day

Come ogni anno si celebra un classico del cinema senza tempo con Marty McFly e Doc Brown

Il grande almanacco sportivo, un cult del film Ritorno al futuro

Il grande almanacco sportivo, un cult del film Ritorno al futuro

Grande Giove! Oggi, 21 ottobre, è il Ritorno al futuro day. Celebrato per la prima volta nel 2015 (data in cui Marty, Doc e Jennifer visitano il futuro nel secondo episodio). Il film del 1985 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd è un classico senza tempo, che dalla sua uscita a oggi ha incassato oltre 400 milioni di dollari in tutto il mondo.

È tempo, quindi, di indossare outfit ispirati al film, riprendere i Vhs, preparare il proprio hoverboard, inforcare il walkman e accendere il flusso canalizzatore della DeLorean. «Se i miei calcoli sono esatti quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie ne vedremo delle belle Marty» (Doc Brown).

Silvia Gullino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium