Neve ai 2744 metri del Colle dell'Agnello

Sono giorni perturbati in Piemonte. E non fa eccezione la nostra provincia, nella giornata di ieri interessata da precipitazioni deboli o moderate diffuse.
Precipitazioni che, ai 2744 metri del Colle dell'Agnello, sono state nevose, come mostrano le foto che ci ha inviato un lettore, scattate nella mattinata di oggi 21 ottobre.
Fino a metà settimana prevarrà un flusso di correnti umide atlantiche, con condizioni caratterizzate da nuvolosità variabile e deboli precipitazioni sparse limitate alle valli alpine e appenniniche.
Giovedì il flusso atlantico si intensificherà ulteriormente in corrispondenza del transito di un fronte freddo sul Nord Italia, apportando dapprima precipitazioni più diffuse e localmente intense e poi nel corso del pomeriggio, a seguito del transito del fronte, determinerà l'attivazione di forti venti di foehn.