Lavori notturni al viadotto sulla Provinciale 7 tra Pollenzo e Verduno: chiusure programmate dal 3 al 13 novembre

Nel periodo che va da lunedì 3 novembre fino a giovedì 13 novembre la concessionaria che sta realizzando il lotto dell’autostrada Asti-Cuneo procederà alla posa delle travi della seconda carreggiata del viadotto di scavalco della strada provinciale 7, in località Due Lanterne.
Le operazione di cantiere richiedono il blocco del traffico nella strada sottostante, blocco che è stato richiesto dalla concessionaria e concesso dalla Provincia di Cuneo, gestore della strada, a seguito di una riunione del tavolo tecnico con presenza dei rappresentanti dei Comuni del territorio.
Nel tavolo tecnico è stato evidenziata nel dettaglio la modalità di chiusura della strada:
- Le operazioni si svolgeranno durante la notte, dalle 21 alle 6 della mattina seguente;
- Il traffico proveniente da Bra verrà deviato in corrispondenza della rotonda di frazione Pollenzo. La strada verrà chiusa con personale dedicato presente ai varchi;
- Grazie alla gestione dei varchi con personale, sarà garantito il passaggio ai mezzi di emergenza diretti all’ospedale, come anche ai mezzi del trasporto pubblico locale;
- Al termine delle operazioni di posa delle travi la strada verrà riaperta al traffico. La richiesta di 10 notti di chiusura è cautelativa relativamente ai tempi di cantiere e verrà emessa apposita ordinanza della Provincia di riapertura appena i lavori saranno completati.