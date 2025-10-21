VOLLEY DF / Busca, vittoria netta in Serie D femminile: 3-0 su Racconigi e prestazione corale da applausi

Sabato grande partita a Busca dove si affrontano le padrone di case e Racconigi. Coach Lamberti si trova a disposizione l'organico al completo e quindi schiera Testa in regia, in diagonale Donadei, bande Cattaneo e Garello, al centro Martinasso e Giraudo con libero Cavallo.

Si parte e Busca trova subito una posizione molto quadrata e si impone senza troppi problemi nel primo set lasciando le atlete di Racconigi a 13. “Squadra che vince non si cambia” e anche nel secondo parziale la musica rimane la stessa pur con qualche difficoltà in più. nel 3° set le Buschesi si presentano sempre con la stessa formazione e in 23 minuti chiudono la pratica imponendosi 25 a 15.

Nell'arco della partita un plauso va riconosciuto a Testa, Cattaneo e Donadei, ma in generale tutta la squadra ha messo in campo un’ottima prestazione.

Sabato prossimo le ragazze di coach Lamberti saranno impegnate ad Alpignano contro il Pianezza Volley.

Serie C maschile - Fatica a decollare il campionato della Serie C che, impegnata questa volta in trasferta sul campo del Val Chisone a Pinerolo, viene sconfitta per 3-0.

Il punteggio dei parziali non disegna comunque una disfatta per buschesi che solamente nell’ultimo set hanno accusato il colpo fermandosi in ogni caso a 18 punti. Nei due percedenti i ragazzi di coach Tomatis erano arrivati rispettivamente a 20 e 22.

Questo sabato i buschesi torneranno di casa per la sfida ad Ascot Lasalliano Torino.



Serie C maschile - Cadono anche i giovanissimi della Serie D sul campo del Next Star Sant’Anna a San Mauro Torinese. I ragazzi dei coach Tavella e Frison sono stati superati per 3-0 riuscendo in una sola circostanza a raggiungere i 20 punti.

Questo sabato rientreranno tra le mura amiche per affrontare Torino Volley Next Gen

Risultati della settimana

Serie C maschile

POLIEDRA SANITÀ VAL CHISONE vs MC1933 - LAB TRAVEL BUSCA 3-0 (25-20 25-22 25-18)

MC1933 - Lab Travel Busca: Dobrev, Rosati, Drocco, Girardi, Di Giulio, Baldi, Marino, Barberio, Bonsignore, Ballari, Bertone, Scatragli. All.: Tomatis, Barbiero

Serie D maschile

NEXT STAR SANT’ANNA vs MC1933 - LAB TRAVEL BUSCA 3-0 (25-18 25-20 25-17)

MC1933 - Lab Travel Busca: Ravelli, Campagnoli, Rocchia, Barbi, Chiapella, Finoro, Deana, Pelissero, Ghibaudo, Grandis, Pepino, Massa, Merola, Boggione. All.: Tavella, Frison

Serie D femminile

L.C.M. COSTRUZIONI MC1933 BUSCA vs RS RACCONIGI VOLLEY 3-0 (25-13 25-19 25-15)

LCM-MC1933 Busca: Viglietti, Cavallo, Martinasso, Bina, Testa, Cassini, Cattaneo, Donadei, Garello, Re, Giraudo, Bonardello. All.: Lamberi M., Lamberti L.