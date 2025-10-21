Tudor “A Madrid mi aspetto una grande reazione”

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - "Domani sera mi aspetto una grande reazione, perchè giocare qui a Madrid deve dare motivazioni in più. Credo che domani giocheremo una bella partita. Loro sono una squadra di grandi campioni. Sarà una sfida bellissima, tra due grandi squadre. Noi dobbiamo viverla nel modo giusto, cercando di subire il meno possibile e provando anche ad andare avanti a fare gol. Ogni gara la prepariamo come se fosse una finale, a prescindere dall'avversaria di turno". Così, alla vigilia della gara di Champions in trasferta contro il Real Madrid, Igor Tudor, tecnico della Juventus reduce dal ko in campionato contro il Como.

"Il mio obiettivo primario è aiutare la squadra a rendere al meglio, mettendo tutti i giocatori nelle condizioni ideali per esprimere le loro qualità. Sono sereno, mi sento bene e motivato ad andare avanti", ha detto ancora l'allenatore dei bianconeri, contestato da più parti. "Vogliamo fare una partita seria qui a Madrid. C'è un'anomalia nel calendario, lo ripeto. Ma questo non toglie le nostre responsabilità: dovevamo centrare qualche vittoria in più in questo inizio di stagione. La società? Abbiamo parlato con i dirigenti ieri, come facciamo sempre. Non sono preoccupato per la mia posizione, penso al cento per cento a quello che devono fare i ragazzi in campo", ha concluso Tudor.

Sulla stessa lunghezza d'onda Khephren Thuram: "Dopo la sconfitta contro il Como abbiamo parlato, perchè pensavamo fosse importante confrontarci. Abbiamo un ottimo allenatore, che crede in noi e noi abbiamo piena fiducia in lui. Dobbiamo e vogliamo fare meglio. Ogni volta che indossiamo questa maglia abbiamo una grande responsabilità ed è importante scendere in campo con il giusto atteggiamento per vincere ogni partita. Noi abbiamo fiducia nel mister e vogliamo vincere tutte le partite". "Sappiamo che domani giocheremo contro una grande squadra, ma anche noi siamo forti e vogliamo ottenere un ottimo risultato. Mbappè è il migliore e sappiamo bene che tipo di giocatore è. Chi è il calciatore più forte al mondo? Per me è Mbappè, per quello che ha fatto vedere in questo inizio di stagione, però anche Dembelè è forte", ha concluso il centrocampista bianconero.

- foto Ipa Agency -

