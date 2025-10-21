Una serie Netflix racconterà la famiglia Kennedy con Michael Fassbender come protagonista

(Adnkronos) - Netflix ha ufficialmente messo in cantiere una nuova serie intitolata 'Kennedy' e dedicata alla storia della celebre famiglia che ha segnato la storia politica degli Stati Uniti. La serie, prodotta da Chernin Entertainment, vedrà protagonista Michael Fassbender nel ruolo di Joseph Kennedy Sr., patriarca della famiglia.

Ispirata al libro di Fredrik Logevall 'JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956', la serie esplorerà le origini e l’ascesa della famiglia Kennedy, partendo dagli anni ’30. Secondo quanto anticipato da 'Variety', la prima stagione, composta da otto episodi, racconterà la scalata sociale e politica di Joe e Rose Kennedy e la crescita dei loro nove figli, tra cui il giovane Jack Kennedy, alle prese con il peso delle aspettative familiari e l’ombra del fratello maggiore.

Netflix punta a fare di 'Kennedy' una sorta di versione americana di 'The Crown', con l’obiettivo di raccontare la storia della famiglia e del Paese attraverso più stagioni. Il tono sarà intimo e drammatico, con attenzione alle relazioni, ai conflitti e alle tragedie che hanno definito la dinastia più iconica della politica moderna.

Il team creativo è di altissimo livello: Sam Shaw (noto per serie come Manhattan e Castle Rock) sarà showrunner ed executive producer. Peter Chernin, Jenno Topping e Kaitlin Dahill produrranno per Chernin Entertainment. Eric Roth, sceneggiatore premio Oscar, sarà tra i produttori esecutivi insieme a Logevall, Lila Byock, Anya Epstein, Dustin Thomason, Thomas Vinterberg e Anna O’Malley. Thomas Vinterberg, regista danese candidato all’Oscar, dirigerà la serie.

Per Fassbender, noto per ruoli in film come '12 anni schiavo', 'Steve Jobs', 'Shame' e 'Inglourious Basterds', si tratta del secondo ruolo televisivo importante dopo 'The Agency' su Paramount+.