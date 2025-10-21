Il Moto Club Ceva chiude la stagione con podi e titoli tra enduro e motocross

Weekend trionfale per il Moto Club Ceva, impegnato su due fronti tra Cavaglià e Ottobiano. Domenica 19 ottobre, nella quinta e ultima prova del Campionato Italiano Enduro Under23 e Senior, la squadra cebana ha conquistato il terzo posto tra i team Senior, grazie alle ottime prestazioni di Marco Vizio, Walter Bossi e Luca Manassero.

Nelle classifiche individuali, Vizio ha centrato la quinta posizione nella categoria Senior 450, con lo stesso piazzamento anche nella classifica finale di campionato. Bossi ha chiuso quinto tra i Senior 250 4T, mentre Luca Manassero ha terminato sesto nella Senior 250 2T. Nella Junior 250 4T, Simone Gaudino ha completato il weekend in sedicesima posizione.

Parallelamente, a Ottobiano (PV), si è disputata la sesta e conclusiva prova del Campionato Regionale FMI Piemonte-Liguria-Lombardia di motocross, che ha regalato al Moto Club Ceva nuovi trionfi. Manuel Colombo si è laureato campione regionale nella MX2 Expert, Andrea Sola ha conquistato la MX1 Rider e Roberto Magnino la MX1 Master, portando a casa tre importanti titoli piemontesi.

Ottime anche le prove degli altri piloti: Simone Manfredini (14º nella MX2 Fast), Giancarlo Amerio (3º nell’Epoca D1, primo tra i piemontesi), e piazzamenti da “top ten” per Colombo, Sola e Magnino nelle rispettive classifiche assolute.

Per il Moto Club Ceva, la stagione 2025 si chiude così nel segno della costanza, della crescita e di nuovi successi condivisi.