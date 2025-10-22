"Piazza Coldiretti": a Bra la vetrina delle eccellenze cuneesi [VIDEO]

Manca poco all'evento "Piazza Coldiretti", in programma nel fine settimana in Piazza Carlo Alberto a Bra.

Sabato 25 ottobre dalle ore 16 alle 21 e domenica 26 ottobre dalle ore 10 alle 19 cittadini e produttori si incontreranno per celebrare la qualità, la stagionalità e la sostenibilità delle produzioni agricole.

Protagonista sarà il Mercato di Campagna Amica, che porterà in piazza il meglio delle aziende agricole della Granda: dai formaggi ai salumi, dalle nocciole ai vini e poi ancora mieli, confetture, oli extravergini di qualità.

Ci illustra l'appuntamento il direttore provinciale di Coldiretti Cuneo Francesco Goffredo (GUARDA IL VIDEO)