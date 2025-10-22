 / Agricoltura

Agricoltura | 22 ottobre 2025, 14:18

"Piazza Coldiretti": a Bra la vetrina delle eccellenze cuneesi [VIDEO]

Ci illustra l'appuntamento, in programma nel weekend, il direttore provinciale di Coldiretti Cuneo Francesco Goffredo

Francesco Goffredo, direttore provinciale Coldiretti Cuneo

Manca poco all'evento "Piazza Coldiretti", in programma nel fine settimana in Piazza Carlo Alberto a Bra.

Sabato 25 ottobre dalle ore 16 alle 21 e domenica 26 ottobre dalle ore 10 alle 19  cittadini e produttori si incontreranno per celebrare la qualità, la stagionalità e la sostenibilità delle produzioni agricole.

Protagonista sarà il Mercato di Campagna Amica, che porterà in piazza il meglio delle aziende agricole della Granda: dai formaggi ai salumi, dalle nocciole ai vini e poi ancora mieli, confetture, oli extravergini di qualità.

Ci illustra l'appuntamento il direttore provinciale di Coldiretti Cuneo Francesco Goffredo (GUARDA IL VIDEO)

redazione

