A Mondovì torna Univibes, una giornata di orientamento per scegliere l'università

Nella giornata di sabato 15 novembre, dalle 14 alle 18, il Movimento Studenti di Azione Cattolica (MSAC) organizza la seconda edizione di UniVibes, una giornata di orientamento universitario in cui gli studenti monregalesi potranno confrontarsi, conoscere e porre domande ad universitari di molti indirizzi. L’obiettivo è dare la possibilità alle quarte e quinte superiori, ed eventuali altri interessati, di avere un contatto diretto con studenti universitari e quindi formare la loro scelta universitaria.

Il MSAC e’ alla ricerca di universitari che abbiano il desiderio di mettersi in gioco e unirsi durante il pomeriggio confrontandosi con futuri universitari condividendo le loro esperienze e opinioni sui corsi di laurea frequentati.

Dettagli dell'evento:

Sabato 15 novembre, 14-18

Punto di ritrovo: POLITECNICO DI TORINO – Sede di Mondovì – Via Cottolengo 29

Per iscriversi scansionare il QR code sulla locandina a fondo articolo o ai seguenti link: