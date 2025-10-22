Al via la seconda edizione dell'Art Challenge Big Bench Community Project

"Abbiamo ancora negli occhi i colori e la creatività straordinaria espressa nei poster pensati dagli artisti che hanno partecipato alla prima edizione del Concorso e siamo pronti a lanciare la seconda edizione, con alcune novità ma con lo stesso format" - così Chris Bangle, ideatore insieme alla moglie Catherine del progetto BBCP, invita artisti, professionisti, appassionati, ma anche ragazzi e studenti, a prendere in mano colori, matite, pennelli o tasti del computer per partecipare alla seconda edizione del Concorso Artistico della Fondazione Big Bench Community Project.

"BBCP - spiegano - è un motore importante nella promozione del turismo etico, lento e fuori dalle mete di massa, capace di dare visibilità a luoghi meno conosciuti ma bellissimi, destinazioni che meritano di essere valorizzate, a paesaggi meravigliosi sparsi in ogni parte d’Italia e in molti luoghi all’estero. Per questo motivo vogliamo promuoverne la valorizzazione anche attraverso l’arte e la creatività, in chiave BBCP".

Il tema del concorso, dedicato all’illustrazione, è come nella scorsa edizione il viaggio e più nello specifico i Poster di Viaggio di ogni tipo: vintage, moderni, naturalistici, impressionisti o astratti. Poster che interpretino visivamente una destinazione che ospita un BB, con il nome del luogo nel colore e con il carattere più adatto. Quel tipo di poster da incorniciare come stampa, oppure avere sotto forma di cartolina, o da utilizzare riprodotto in piccolo su magneti da frigo. In caso si decida di ritrarre una BB già oggetto di un poster vincitore della scorsa edizione, si dovrà ritrarla insieme a un’altra che sia nelle vicinanze o che promuova un gemellaggio con un’altra località o qualunque altra località ospite di BB con cui l’artista veda una connessione. Sul sito internet nella pagina “Art Challenge” si potrà trovare l’elenco delle BB scelte dagli artisti nella passata edizione e premiate dalla giuria.

Tutta la Fondazione Big Bench Community Project si basa esclusivamente su un principio no profit, tutti i contributi da donazioni, vendite di gadget e passaporti, ci aiutano a mantenere il progetto in vita e ad erogare annualmente un contributo alle comunità che ospitano Big Bench, per progetti che coinvolgono i bambini e l'arte. Il Concorso Artistico BBCP si pone quindi l’obiettivo di raccogliere fondi e per questo motivo chiederemo agli artisti vincitori di cedere i diritti di utilizzo della loro opera, in modo da poterla diffondere attraverso tutti i nostri canali per mezzo poster, calendari, stampe, cartoline, gadget o supporti digitali.

Partecipando al concorso ogni artista potrà essere parte del progetto BBCP, esprimendo un’azione di sostegno del territorio e dando il suo contributo a un’idea di sviluppo dal basso dell’economia locale e del turismo responsabile. Per parte sua, Fondazione BBCP assicura a ogni partecipante al Concorso il massimo sforzo per dare visibilità e promuovere le opere selezionate. I diritti delle opere non selezionate rimarranno invece ai rispettivi autori, una volta annunciati i vincitori.

COME PARTECIPARE

Il termine massimo per l'invio delle opere è il 28 febbraio 2026

Le categorie saranno:

meno di 12 anni di età;

da i 13 a 16 anni;

da 17 a 20 anni

dai 21 anni in su

categoria speciale, aperta a tutti gli artisti che vorranno rappresentare una Panchina Gigante in un mondo di fantasia

Ogni opera va firmata dall’autore. Noi ci impegniamo a promuoverla insieme ai dettagli e – se lo si desidera – a una fotografia dell’artista, per assicurarci che il vostro talento sia riconosciuto. Al concorso si può partecipare con qualunque tecnica artistica, ma non è ammesso l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale.

GIURIA

La giuria sarà composta da un gruppo di artisti e designer conosciuti a livello internazionale che hanno accettato di donare il loro tempo per la valutazione delle opere, valutazione che si terrà entro il mese di marzo 2026.

REGOLE per l'ammissione al Secondo Concorso Artisticodel Big Bench Community Project

Tutte le opere devono essere INEDITE e ORIGINALI, in modo che sia impossibile violare il copyrightdi qualcun altro. La responsabilità sulla veridicità della proprietà intellettuale delle opere inviate è esclusivamente della persona che invia l’opera stessa.

La tecnica utilizzata può essere qualsiasi (matita, pastelli, pennarelli, tempere, tecniche digitali etc.), ma è proibito l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Chi decide di ritrarre una Big Bench che è già stata tra le cinque vincitrici della passata edizione (sul sito internet www.bigbenchcommunityproject.org alla pagina “Art Challenge”), dovrà ritrarla insieme ad un’altra che sia o nelle vicinanze per promuovere una specie di “gemellaggio”, oppure in qualunque altro posto con cui l’artista veda una connessione.

Per la durata della gara non potrete pubblicare o mostrare a terzi l'opera con la quale vi sarete iscritti. Tuttavia, non appena saranno proclamati i vincitori, se non sarete fra loro, riceverete una comunicazione che vi restituirà il diritto di utilizzare l'opera come preferite.

Le opere in gara devono essere POSTER DI VIAGGI, per cui il formato dovrà essere A3 VERTICALE. Ovviamente si può anche dipingere in formato più grande, ma le dimensioni della scansione finale dovranno essere 300dpi su formato A3.

Il soggetto dovrà essere uno dei territori in cui è collocata una Big Bench esistente e il nome del Comune dovrà essere quello del Comune in cui si trova la Panchina rappresentata, quindi assicuratevi di non commettere errori.

Sul sito internet di BBCP le Panchine sono identificate con un numero. Iscrivetevi indicando quel numero, in questo modo sapremo esattamente qual è il Comune rappresentato nella vostra opera.

Nell'immagine ci dovrà essere un qualche riferimento alla vera BIG BENCH che avete scelto. Potete rappresentarla in parte o intera, vista di fronte o da dietro, vista attraverso le assi, grande o piccola, come preferite... ma non potete rappresentarla in un luogo diverso da quello reale (tranne che nella categoria delle Big Bench di fantasia).

L'idea è che sia un poster di viaggi che invita a visitare proprio la Big Bench di un certo Comune e a scoprire il paesaggio che la circonda. Per quanto riguarda la categoria delle Panchine Giganti in luoghi di fantasia, date un nome al vostro luogo in modo che possiamo inserirlo come grafica.

Sarà nostra cura inserire le grafiche, per cui inviateci la scansione SENZA SCRITTE e noi provvederemo a sovrapporre all'immagine il nome del luogo e quello del BBCP. Tuttavia, se volete fare una prova di come vi immaginate il poster finale, con il carattere che vorreste usare, vi chiediamo di mandarcela come immagine Jpeg a parte. Saremo lieti di fare quanto in nostro potere per rispettare la vostra visione.

N.B. NON INVIATE L'OPERA ORIGINALE, MA SOLO LA SUA SCANSIONE!

Seguite la pagina Facebook Big Bench Community Project per vedere se ci sono aggiornamenti periodici.

Le opere devono essere inviate utilizzando il Google form scaricabile dal nostro sito o al QR code che segue. Chi lo desidera potrà supportare le iniziative del Big Bench Community Project con una donazione al momento dell’iscrizione.

Le opere vincitrici verranno stampate su supporto rigido ed esposte per la prima volta nel luogo che ospiterà la premiazione nella primavera 2026, dopodiché saranno oggetto di una mostra itinerante tra tutti i paesi che ospitano le Big Bench che saranno interessati e disponibili ad ospitarla, promuovendo così le singole opere ma anche i loro territori e il progetto Big Bench nel suo complesso.

Il link e il QR code per il form di iscrizione:

https://bigbenchcommunityproject.org/it/art-challenge