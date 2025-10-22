Bene Vagienna: chiuso con successo il “Benessere alle Terme di Lurisia", in collaborazione con il Comune di Narzole

Il Comune di Bene Vagienna ha chiuso il ciclo termale, organizzato con il Comune di Narzole e le Terme di Lurisia.

Il ciclo termale, che si è svolto dal 29 settembre all'11 ottobre, ha offerto ad un piccolo gruppo di cittadini benesi la possibilità, grazie a trattamenti personalizzati e ai percorsi di benessere, di beneficiare delle proprietà terapeutiche delle acque termali, delle cure inalatorie, dei trattamenti con fanghi termali salutari e indicati per curare varie malattie.

“Il Comune ringrazia i partecipanti e le Terme di Lurisia, che, con la loro struttura accogliente e con i loro professionisti specializzati impegnati nei vari trattamenti, hanno garantito un ottimo percorso di benessere. Offrirà nuovamente la possibilità l'anno prossimo”: commenta il sindaco Claudio Ambrogio.