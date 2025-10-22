 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 22 ottobre 2025, 09:12

Bene Vagienna: chiuso con successo il “Benessere alle Terme di Lurisia", in collaborazione con il Comune di Narzole

L’appuntamento, anche consigliato per la cura di malattie, verrà riproposto nel 2026

Bene Vagienna: chiuso con successo il “Benessere alle Terme di Lurisia&quot;, in collaborazione con il Comune di Narzole

Il Comune di Bene Vagienna ha chiuso il ciclo termale, organizzato con il Comune di Narzole e le Terme di Lurisia.

Il ciclo termale, che si è svolto dal 29 settembre all'11 ottobre, ha offerto ad un piccolo gruppo di cittadini benesi la possibilità, grazie a trattamenti personalizzati e ai percorsi di benessere, di beneficiare delle proprietà terapeutiche delle acque termali, delle cure inalatorie, dei trattamenti con fanghi termali salutari e indicati per curare varie malattie.

Il Comune ringrazia i partecipanti e le Terme di Lurisia, che, con la loro struttura accogliente e con i loro professionisti specializzati impegnati nei vari trattamenti, hanno garantito un ottimo percorso di benessere. Offrirà nuovamente la possibilità l'anno prossimo”: commenta il sindaco Claudio Ambrogio.

Cristiano Sabre

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium