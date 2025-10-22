Gli abitanti di Melle si mobilitano per una famiglia in difficoltà

Mentre entra nel vivo l’ultimo appuntamento fieristico autunnale della Valle Varaita, la tradizionale Castagnata di fine ottobre, prevista a Melle domenica 26 ottobre, accanto ai preparativi per la festa, prosegue un importante gesto di solidarietà verso una famiglia del paese colpita da una grave difficoltà.

Circa un anno fa, infatti, la serenità di una giovane coppia del paese della valle Varaita, con tre bambini di 5, 4 e 2, anni è stata improvvisamente spezzata dal grave e insospettato problema di salute del padre, ricoverato d’urgenza in ospedale.

Da allora l’uomo, dopo i ricoveri negli ospedali di Cuneo e Fossano, è seguito nella struttura ‘Stella del Mattino’ di Boves e non ha ancora potuto fare ritorno a casa, mentre la comunità di Melle continua a stringersi attorno alla famiglia con affetto e concrete iniziative di sostegno.

Numerose famiglie di Melle e dei comuni vicini si sono mobilitate per sostenere la famiglia in vari modi. Un gruppo di volontari, coordinato dagli uffici comunali, ha accompagnato quasi quotidianamente la moglie in visita presso le diverse strutture ospedaliere. Altri hanno assicurato il trasporto dei bambini alle scuole dell'Infanzia di Venasca e Melle, garantendo loro sostegno e vicinanza.

La solidarietà si è tradotta anche in aiuto economico concreto che ha raggiunto i 5.800 euro.

Tra coloro che hanno contribuito altre ai privati cittadini, anche il Consiglio Pastorale, insieme a don Silvio Peirano (che fino a due settimane fa era parroco del paese, prima di essere trasferito a Manta) ha devoluto 2.030 euro somma ricavata dell’Incanto di Sant’Antonio dello scorso gennaio. A giugno, durante la passeggiata gastronomica SuperMelle, i suonatori intervenuti hanno chiesto che il loro compenso di 250 euro fosse donato dalla Pro Loco alla famiglia. Ad agosto, in occasione della Sagra del Toumin dal Mel, un gruppo di volontari ha organizzato una grande ‘scatolata’ con vendita su offerta libera di pacchi dal contenuto a sorpresa che ha fruttato ben 1.900 euro, poi versati sul conto corrente della famiglia.

Complessivamente, grazie alle iniziative organizzate in questi tre eventi sono stati raccolti 4.180 euro. A questa cifra si aggiungono le offerte dell’Associazione Bambini di Zucchero di Venasca, dell’Asilo di Venasca e di numerosi amici (1.310 euro), del Centro di Aiuto alla Vita di Saluzzo (356 euro), oltre a contributi in natura di privati cittadini e borse alimentari giunte dal Centro di Aiuto alla Vita di Saluzzo e dall’Emporio di Piasco.

Giovanni Fina, sindaco di Melle: “Desidero, a nome mio personale e della famiglia, ringraziare tutti con profonda gratitudine. Senza l’aiuto ottenuto, la situazione sarebbe ancora più difficile di com’è. Abbiamo ancora bisogno di sostegno, ma sono convinto che il grande senso di compartecipazione e solidarietà dimostrato finora continuerà. La nostra comunità, e mi riferisco non solo a Melle ma a tutto il territorio della valle Varaita che si è mobilitato concretamente, si è mostrata aperta ai nuovi residenti, capace di accogliere e sostenere con azioni concrete. Questa famiglia si era integrata benissimo tra noi e ci ha dato tanto: ora è momento di restituire loro quello che abbiamo avuto in termini umani e relazionali”.

Coloro che desiderano contribuire, economicamente o mettendo a disposizione parte del proprio tempo libero per azioni di supporto alla famiglia, può rivolgersi, durante gli orari di apertura, agli uffici comunali di Melle.

Si sta inoltre valutando se organizzare una nuova raccolta fondi in occasione del prossimo Natale, per continuare a sostenere questa famiglia nel suo impegnativo cammino di ripresa.