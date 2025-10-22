 / Attualità

Attualità | 22 ottobre 2025, 13:05

Mondovì, per la festa di Ognissanti al cimitero urbano una vettura per chi ha problemi di mobilità

L’utilizzo della vettura è gratuito, ma sarà vincolato alla presenza in loco dell’apposito personale di sorveglianza. Dal 25 ottobre al 1° novembre in piazza Ellero si svolgerà il tradizionale mercato dei fiori

In occasione della celebrazione di tutti i Santi e della commemorazione dei defunti, come ogni anno il Comune di Mondovì mette a disposizione dei visitatori del Cimitero Urbano una vettura elettrica per favorire il trasporto dei diversamente abili e delle persone con difficoltà di deambulazione. 

L’utilizzo della vettura è gratuito, ma sarà vincolato alla presenza in loco dell’apposito personale di sorveglianza


Si ricorda altresì che nell’ottica di migliorare il servizio agli utenti e ai cittadini, sotto la tettoia nord di piazza Ellero, dal 25 ottobre al 1° novembre inclusi, dalle 7 alle 19, si svolgerà il tradizionale mercato dei fiori di Ognissanti. Nei giorni di martedì e sabato l’inizio decorrerà rispettivamente dalla conclusione del mercato rionale e cittadino.

