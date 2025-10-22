Oltre la Blue Line: il ruolo strategico del 2° Reggimento Alpini di Cuneo nel Sud Libano

Proseguono le attività del Contingente italiano, su base Brigata Alpina “Taurinense”, nel Sud del Libano con l’obiettivo di potenziare la presenza e sostenere le Forze Armate Libanesi (LAF) nel del controllo del territorio.

Nei primi due mesi di attività, la Task Force ITALBATT, su base 2° Reggimento alpini , ha intensificato il monitoraggio lungo la Blue Line, la linea di demarcazione tra Libano e Israele che si estende per 120 km, di cui 60 km nell’area di responsabilità del Settore Ovest. Con i pattugliamenti e le attività di osservazione sono state identificate e segnalate diverse violazioni, contribuendo al mantenimento della sicurezza e della stabilità lungo il confine.

Le attività congiunte con le LAF hanno permesso di sviluppare le capacità operative delle Forze Armate Libanesi, favorendo una maggiore autonomia nella gestione del territorio. Le LAF sono attive in oltre venti municipalità, operando sia autonomamente sia in collaborazione con ITALBATT e assicurano un controllo capillare dell’area.

In parallelo, nel Settore Ovest sono state intensificate le attività di assistenza alle istituzioni locali, promuovendo il dialogo con i rappresentanti delle municipalità e consolidando i progetti già avviati che intendono garantire interventi inclusivi e rispondenti alle esigenze della comunità.