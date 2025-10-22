Rifiuti differenziati all’85% durante il Baccanale: "Un segnale positivo per Alba"

Un Baccanale affollato come non mai, ma anche più pulito e attento all’ambiente. Durante il fine settimana dedicato ai borghi albesi, la raccolta differenziata ha raggiunto in media l’85-86%, una percentuale che, secondo Roberto Cavallo, "supera quella del resto della città negli stessi giorni".

Un risultato significativo, ottenuto grazie alla collaborazione tra Comune di Alba, Egea Ambiente e volontari dei borghi, che hanno presidiato le aree di maggiore afflusso per garantire la corretta separazione dei rifiuti.

"Abbiamo avuto addirittura un calo dell’indifferenziato tra la seconda e la terza settimana di Fiera, segno che durante il Baccanale la differenziata è andata meglio del resto della città" spiega Cavallo, che ha coordinato in prima persona il lavoro insieme all’assessore Davide Tibaldi, all’assessora Lucia Vignolo e a una dozzina di volontari.

L’organizzazione ha previsto la presenza di cassonetti blu supplementari accanto ai cestini pubblici e una gestione separata dei flussi di rifiuto. "L’80-90% dei materiali erano compostabili — bicchieri, piatti, posate in carta o bioplastica — insieme agli avanzi delle consumazioni. Il resto era plastica, qualche lattina e purtroppo qualche bottiglia di vetro, nonostante l’ordinanza comunale che ne vietava l’uso", racconta Cavallo.

Dietro le rievocazioni e le tavolate dei borghi, resta l’immagine di una festa capace di coniugare memoria e sostenibilità. "Si è differenziato oltre l’80% dei materiali, con punte che hanno superato il 90% nelle zone meglio presidiate", conclude Cavallo.