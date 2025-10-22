 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 22 ottobre 2025, 10:21

Trinità: partecipata e commossa consegna del libro sulla genealogia patrilineare di Calogero Bracco a cura di Dorotea Maria Guida [FOTO]

Momento di riflessione in municipio sulla memoria dell’eroe partigiano caduto in paese. Presenti amministrazione comunale e cittadinanza, tra cui le cinque classi elementari

Commovente cerimonia di consegna in municipio a Trinità del libro sulla genealogia patrilineare dell'eroe della resistenza Calogero Bracco di origini siciliane, trucidato dai tedeschi a Trinità nel 1945.

L’opera donata alla sindaca Ernesta Zucco e alla sua Amministrazione, è stata curata dall’appassionata ricercatrice di Carrù, anche lei di origine siciliane, Maria Dorotea Guida.

Nella vita, la signora Guida è anche infermiera all'ospedale di Mondovì e negli ultimi 15 anni ha dedicato il suo tempo, prestando attenzione alla disabilità. È inoltre addetta stampa volontaria dell’associazione P.a.s.s.o (Promozione attività sportiva senza ostacoli) di Cuneo.

All’ospite è stata riservata un’accoglienza calorosa, con un pubblico attento e coinvolto emotivamente. Presenti anche i  bambini delle cinque classi elementari trinitesi.

Si è riflettuto sull'importanza della memoria anche attraverso la genealogia e la necessità di non far perdere nell'oblio il sacrificio di quanti hanno dato la vita per la libertà di tutti noi”: conclude Dorotea.

Cristiano Sabre

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium