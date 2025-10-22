A Barge Luciana Rovera presenta il suo nuovo romanzo “Childerico re dei Franchi”

“Childerico re dei Franchi – L’alba del Medioevo” è il titolo del libro che sarà presentato sabato 25 ottobre alle 10,30, a Barge nel salone Geymonat della biblioteca comunale “Ginotta” di Barge.

Nel suo romanzo, l’autrice accompagna i lettori in un viaggio affascinante alle radici dell’Europa medievale attraverso la figura di Childerico, sovrano dei Franchi e padre di Clodoveo, protagonista di una fase di grandi trasformazioni storiche, politiche e culturali.

A dialogare con l’autrice Luciana Rovera sarà il professor Mauro Comba, che modererà l’incontro, offrendo spunti di riflessione e approfondimento sul contesto storico e letterario dell’opera.

L’appuntamento è aperto al pubblico e l’ingresso è gratuito. Un’occasione per tutti gli appassionati di storia e letteratura per scoprire un racconto che illumina le origini dell’Europa che oggi conosciamo.