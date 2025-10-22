 / Eventi

Eventi | 22 ottobre 2025, 11:39

A Barge Luciana Rovera presenta il suo nuovo romanzo “Childerico re dei Franchi”

Sabato 25 ottobre nella biblioteca comunale “Ginotta” l’autrice dialogherà con il professor Mauro Comba sul libro che racconta le origini dell’Europa medievale

Foto della copertina del libro “Childerico re dei Franchi – L’alba del Medioevo” di Luciana Rovera

“Childerico re dei Franchi – L’alba del Medioevo” è il titolo del libro che sarà presentato sabato 25 ottobre alle 10,30, a Barge nel salone Geymonat della biblioteca comunale “Ginotta” di Barge.

Nel suo romanzo, l’autrice accompagna i lettori in un viaggio affascinante alle radici dell’Europa medievale attraverso la figura di Childerico, sovrano dei Franchi e padre di Clodoveo, protagonista di una fase di grandi trasformazioni storiche, politiche e culturali.

A dialogare con l’autrice Luciana Rovera sarà il professor Mauro Comba, che modererà l’incontro, offrendo spunti di riflessione e approfondimento sul contesto storico e letterario dell’opera.

L’appuntamento è aperto al pubblico e l’ingresso è gratuito. Un’occasione per tutti gli appassionati di storia e letteratura per scoprire un racconto che illumina le origini dell’Europa che oggi conosciamo.

