A Paroldo tornano i colori dell’“Estate di San Martino”

È cominciata sotto il segno delle storie e della comunità l’Estate di San Martino, il calendario di eventi che accompagna Paroldo verso la sua festa più identitaria. Domenica 19 ottobre, con la proiezione di Onde di Terra di Andrea Icardi, il paese ha inaugurato la rassegna davanti a un pubblico numeroso e attento, accendendo simbolicamente la luce sulla nuova edizione. Da qui si aprirà un mese di appuntamenti tra cultura, sport e sapori, che testimonia la vitalità di un borgo capace di unire memoria e innovazione.

Venerdì 24 ottobre, alle 18.00, la scrittrice Cristina Rava dialogherà con i lettori presentando il suo ultimo romanzo Degna sepoltura, mentre domenica 26 ottobre, alle 14.15, la piazza si animerà con la pantalera in un’amichevole di Serie B tra San Benedetto Belbo e Niella Belbo, seguita da una partecipata merenda sinoira all’aperto. Nel frattempo, Paroldo si colorerà grazie alla mostra diffusa Le pennellate del pittore Tanchi Michelotti, visitabile per tutta la durata della manifestazione.

IL CUORE DELLA FESTA

Il cuore pulsante dell’Estate di San Martino sarà, come sempre, il fine settimana del 7, 8 e 9 novembre, tre giorni di tradizione e convivialità che rappresentano l’anima più autentica del paese.

Venerdì 7 novembre si aprirà con la Cena delle Masche nei ristoranti locali e con la suggestiva passeggiata notturna sui sentieri delle masche, un percorso tra luci e racconti che unisce mistero e poesia.

Sabato 8 novembre sarà la volta della Veglia della Bagna Cauda, evento simbolo di Paroldo: alle 17.00 prenderà il via il dialogo Aglio e tartufi: le buone proprietà in cucina, cui seguiranno la consegna dei riconoscimenti Mantello di San Martino e XVI Premio Palodium alla Cultura, insieme all’inaugurazione ufficiale della rassegna. Dalle 18.30, le vie del centro si riempiranno di musica, spettacoli e aperitivi in collaborazione con Piazza di Circo Festival e Compagnia Teatro Marenco. Dalle 20.00, la bagna cauda entrerà nelle case amiche dei paroldesi e, a notte inoltrata, la festa continuerà con caldarroste, vino e canti ai Cavallini.

LA DOMENICA DELLA FIERA

Domenica 9 novembre, la tradizione incontrerà i profumi dell’autunno con la Fiera del Tartufo e della Pietra di Langa, che aprirà alle 9.30 con la mostra mercato, gli antichi mestieri a cura degli Amici di San Vittore, la musica dei Pijtevarda, laboratori e giochi per bambini.

Tra le proposte più attese, la ricerca guidata del tartufo con l’Associazione Trifolao del Monregalese e del Cebano e la suggestiva Tribaldina dal campanile di San Martino, simbolo di festa e comunità. Per gli appassionati di cammino, alle 9.00 partirà il trekking sui sentieri di Paroldo, organizzato con il CAI Ceva, mentre alle 12.30 si terrà il Pranzo di San Martino, preparato dalle Pro Loco del territorio e dai ristoranti del borgo. Durante tutto il fine settimana sarà possibile visitare l’Ecomuseo della Pecora delle Langhe, aperto sabato dalle 17.00 alle 20.00 e domenica per l’intera giornata.

LE PAROLE DEL SINDACO

“Per l’Amministrazione del paese, organizzare un evento così importante è ogni anno una scommessa – sottolinea il sindaco Andrea Ferro –. Per Paroldo, l’Estate di San Martino rappresenta l’apice dell’offerta culturale e si distingue per la capacità di riportare in vita tradizioni autentiche, con un’attenzione particolare alla gastronomia e ai ricordi del passato. La cena nelle case, cuore dell’evento, ricrea l’atmosfera delle antiche veglie contadine: gli ospiti vengono accolti calorosamente nelle abitazioni locali, dove la bagna cauda di Paroldo De.Co. – piatto simbolo – viene servita con verdure di stagione, accompagnata da racconti di masche e dal calore di un tempo ormai perduto”.

“Questa peculiarità – prosegue il primo cittadino –, resa possibile dall’apertura delle porte delle famiglie paroldesi, offre un’esperienza unica, intima e familiare, che rende la manifestazione irripetibile. Non meno interessante è la mostra mercato di domenica 9 novembre, che anima la piazza e la borgata Cavallini con espositori di prodotti tipici come formaggi, castagne, mieli e vini, accanto a creazioni in Pietra di Langa e manufatti artigianali. È un’occasione per apprezzare le eccellenze del territorio e immergersi nella cultura dell’Alta Langa”.

INFORMAZIONI E PROGRAMMA

L’Estate di San Martino 2025 è organizzata dal Comune di Paroldo e dall’Associazione Pro Loco, con il contributo e patrocinio della Provincia di Cuneo, dell’Unione Montana Alta Langa e di numerosi partner locali. Il programma completo è consultabile su paroldoaltralanga.com/eventi. Prenotazioni su sanmartino.paroldoaltralanga.com. Per informazioni: 353 337 1748.