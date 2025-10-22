Aspettando Halloween alla biblioteca di Bra

Quest’anno la Biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra organizza due momenti dedicati ai più piccoli (uno dedicato ai giovanissimi dai 3 ai 6 anni, mentre il secondo ai ragazzi dai 7 agli 11 anni) dal titolo “Aspettando Halloween”.

Per entrambi gli incontri l’appuntamento è per le 17 di giovedì 30 ottobre 2025; è prevista un’accoglienza “mostruosa”, seguita da una lettura “spaventosa” e infine da una sfilata in costume. Verranno premiate le tre maschere artigianali migliori: la più spaventosa, la più originale e la più simpatica.

Come sempre, l’evento è gratuito ma con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma www.eventbrite.it , raggiungibile comodamente tramite il QR Code pubblicato sulla locandina che pubblicizza l’evento (l’accompagnatore non necessita di prenotazione). Peraltro, ora possibile prenotare su Eventbrite tutti gli appuntamenti in programma presso la biblioteca civica di via Guala solo a partire da una settimana dalla data fissata. Pertanto, il consiglio è quello di seguire la pagina della biblioteca sulla piattaforma per non perdere le novità e ricevere le relative notifiche in tempo reale.

Maggiori info chiamando lo 0172-413049 o scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it.