Eventi | 22 ottobre 2025, 16:50

Dogliani celebra la Cisrà e la Fiera dei Santi 2025: tra tradizione, gastronomia e territorio

Domenica 2 novembre il mercato con 300 espositori e la distribuzione della storica zuppa. Una settimana di eventi enogastronomici: dall'outdoor della Cisrà all'Itinerario dell'Enovago nelle cantine del Dogliani DOCG

Sabato 2 novembre torna l'appuntamento tradizionale con la Fiera dei Santi e la Cisrà, la storica zuppa a base di trippe, ceci e verdure autunnali. La ricetta, tramandata da generazioni, affonda le radici nel 1600, quando la Confraternita dei Battuti la distribuiva ai pellegrini che giungevano a Dogliani per la fiera e le funzioni religiose.

Domenica 2 novembre: il programma principale

Fiera dei Santi e distribuzione della Cisrà
A partire dalle 8.30, sotto l'Ala Mercatale e la tensostruttura, sarà distribuita la tradizionale zuppa accompagnata da salumi, formaggi e dolci tipici, con degustazione di Dogliani DOCG. Il mercato riunirà circa 300 espositori con prodotti dell'eccellenza gastronomica locale (formaggi, dolci, composte, miele, ortofrutta).

Visite guidate (9.30-12.30 e 14-17)
Ciceroni della scuola secondaria di primo grado dell'IC Luigi Einaudi racconteranno la storia della Confraternita e l'origine della Cisrà presso la Chiesa dei Battuti.

Outdoor della Cisrà

  • Scollinata ciclistica sui "Sentieri del Dogliani" con degustazione (ritrovo ore 9.45 in Biblioteca)
  • Passeggiata guidata con lo stesso menù (prenotazione: Conitours 0171.696206)

Dal 2 al 9 novembre: Settimana Gastronomica

La Cisrà sarà disponibile presso numerosi ristoranti, osterie, enotecche e locande del territorio, sia a pranzo che a cena. Disponibile anche in panino, da asporto.

Sabato 8 novembre: Itinerario dell'Enovago

Dalle 20.00, veglie enogastronomiche nelle prestigiose cantine del territorio con degustazioni di Cisrà, piatti tipici, Dogliani DOCG e spettacoli musicali dal vivo presso:

  • Azienda Boschis Francesco
  • Azienda Romana Carlo
  • Azienda Valdibà

Dalle 17 alle 21: aperitivo e cena presso il Bar Riviera con intrattenimento musicale.

La manifestazione è sostenuta dalla Fondazione CRC. Sarà possibile acquistare la tradizionale scodella in ceramica Besio e il grembiule dedicato.

cs

