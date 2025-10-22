Dogliani celebra la Cisrà e la Fiera dei Santi 2025: tra tradizione, gastronomia e territorio

Sabato 2 novembre torna l'appuntamento tradizionale con la Fiera dei Santi e la Cisrà, la storica zuppa a base di trippe, ceci e verdure autunnali. La ricetta, tramandata da generazioni, affonda le radici nel 1600, quando la Confraternita dei Battuti la distribuiva ai pellegrini che giungevano a Dogliani per la fiera e le funzioni religiose.

Domenica 2 novembre: il programma principale

Fiera dei Santi e distribuzione della Cisrà

A partire dalle 8.30, sotto l'Ala Mercatale e la tensostruttura, sarà distribuita la tradizionale zuppa accompagnata da salumi, formaggi e dolci tipici, con degustazione di Dogliani DOCG. Il mercato riunirà circa 300 espositori con prodotti dell'eccellenza gastronomica locale (formaggi, dolci, composte, miele, ortofrutta).

Visite guidate (9.30-12.30 e 14-17)

Ciceroni della scuola secondaria di primo grado dell'IC Luigi Einaudi racconteranno la storia della Confraternita e l'origine della Cisrà presso la Chiesa dei Battuti.

Outdoor della Cisrà

Scollinata ciclistica sui "Sentieri del Dogliani" con degustazione (ritrovo ore 9.45 in Biblioteca)

sui "Sentieri del Dogliani" con degustazione (ritrovo ore 9.45 in Biblioteca) Passeggiata guidata con lo stesso menù (prenotazione: Conitours 0171.696206)

Dal 2 al 9 novembre: Settimana Gastronomica

La Cisrà sarà disponibile presso numerosi ristoranti, osterie, enotecche e locande del territorio, sia a pranzo che a cena. Disponibile anche in panino, da asporto.

Sabato 8 novembre: Itinerario dell'Enovago

Dalle 20.00, veglie enogastronomiche nelle prestigiose cantine del territorio con degustazioni di Cisrà, piatti tipici, Dogliani DOCG e spettacoli musicali dal vivo presso:

Azienda Boschis Francesco

Azienda Romana Carlo

Azienda Valdibà

Dalle 17 alle 21: aperitivo e cena presso il Bar Riviera con intrattenimento musicale.

La manifestazione è sostenuta dalla Fondazione CRC. Sarà possibile acquistare la tradizionale scodella in ceramica Besio e il grembiule dedicato.