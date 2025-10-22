Dogliani celebra la Cisrà e la Fiera dei Santi 2025: tra tradizione, gastronomia e territorio

Sabato 2 novembre torna l'appuntamento tradizionale con la Fiera dei Santi e la Cisrà, la storica zuppa a base di trippe, ceci e verdure autunnali. La ricetta, tramandata da generazioni, affonda le radici nel 1600, quando la Confraternita dei Battuti la distribuiva ai pellegrini che giungevano a Dogliani per la fiera e le funzioni religiose.
Domenica 2 novembre: il programma principale
Fiera dei Santi e distribuzione della Cisrà
A partire dalle 8.30, sotto l'Ala Mercatale e la tensostruttura, sarà distribuita la tradizionale zuppa accompagnata da salumi, formaggi e dolci tipici, con degustazione di Dogliani DOCG. Il mercato riunirà circa 300 espositori con prodotti dell'eccellenza gastronomica locale (formaggi, dolci, composte, miele, ortofrutta).
Visite guidate (9.30-12.30 e 14-17)
Ciceroni della scuola secondaria di primo grado dell'IC Luigi Einaudi racconteranno la storia della Confraternita e l'origine della Cisrà presso la Chiesa dei Battuti.
Outdoor della Cisrà
- Scollinata ciclistica sui "Sentieri del Dogliani" con degustazione (ritrovo ore 9.45 in Biblioteca)
- Passeggiata guidata con lo stesso menù (prenotazione: Conitours 0171.696206)
Dal 2 al 9 novembre: Settimana Gastronomica
La Cisrà sarà disponibile presso numerosi ristoranti, osterie, enotecche e locande del territorio, sia a pranzo che a cena. Disponibile anche in panino, da asporto.
Sabato 8 novembre: Itinerario dell'Enovago
Dalle 20.00, veglie enogastronomiche nelle prestigiose cantine del territorio con degustazioni di Cisrà, piatti tipici, Dogliani DOCG e spettacoli musicali dal vivo presso:
- Azienda Boschis Francesco
- Azienda Romana Carlo
- Azienda Valdibà
Dalle 17 alle 21: aperitivo e cena presso il Bar Riviera con intrattenimento musicale.
La manifestazione è sostenuta dalla Fondazione CRC. Sarà possibile acquistare la tradizionale scodella in ceramica Besio e il grembiule dedicato.