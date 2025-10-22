Giorgio Panariello inaugura i Laboratori di Resistenza Permanente a Serralunga d'Alba: "iNpersona. iMpersona"

La sedicesima edizione dei Laboratori di Resistenza Permanente della Fondazione E. di Mirafiore di Serralunga d'Alba si apre nel segno dell’intelligenza e della leggerezza: lunedì 27 ottobre, alle ore 19, sarà Giorgio Panariello il protagonista del primo incontro della stagione, con un appuntamento dal titolo eloquente: “iNpersona. iMpersona”.

La comicità, quando è usata con consapevolezza, sa andare ben oltre il semplice intrattenimento. È uno strumento per osservare il presente, smontare gli stereotipi, restituire uno sguardo critico sulla società. Ed è proprio con questo spirito che Panariello, uno dei volti più amati dello spettacolo italiano, arriva alla Fondazione Mirafiore, tra una data e l’altra del suo fortunato tour teatrale "E se domani", per un dialogo con il pubblico tra risate e riflessione.

Attore, comico, conduttore e scrittore, Panariello ha attraversato quarant’anni di cultura popolare italiana: dai primi passi nella televisione con Aria Fresca fino ai personaggi entrati nell’immaginario collettivo degli anni Novanta, ha saputo raccontare vizi, virtù e fragilità del nostro Paese con ironia e affetto. Al teatro e alla tv ha affiancato il cinema e la scrittura, rivelando un’anima più intima e introspettiva, capace di trasformare la leggerezza in riflessione e la risata in strumento di consapevolezza.

L’incontro alla Fondazione Mirafiore sarà quindi un’occasione preziosa per incontrare l’artista “iNpersona”, senza filtri né maschere, e scoprire l’uomo dietro ai personaggi “iMpersona” che hanno fatto la storia della comicità italiana. Un appuntamento che inaugura nel segno della condivisione e dell’ascolto la nuova stagione dei Laboratori di Resistenza Permanente, confermando la vocazione della Fondazione a far dialogare linguaggi diversi – dalla cultura all’attualità, dal teatro alla musica, dall’impegno civile alla comicità – per leggere insieme il nostro tempo.