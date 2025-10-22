La grande musica per ricordare Piero Cornaglia: ad Alba i fratelli Kaufmann inaugurano la XXIV Rassegna Organistica Internazionale

Sarà una serata di musica, emozione e ricordo quella di venerdì 24 ottobre 2025, quando alle ore 21, nel Tempio San Paolo di Alba, si aprirà la XXIV Rassegna Organistica Internazionale promossa dal Centro Culturale San Paolo odv.ets.

Protagonisti del concerto saranno i fratelli Markus e Pascal Kaufmann, organisti concertisti originari del Lichtenstein (Sassonia, Germania), noti in tutta Europa per le loro raffinate esecuzioni a quattro mani e quattro piedi, capaci di unire potenza sinfonica e delicate sfumature cromatiche. Formatisi a Dresda e alla Hochschule per musica sacra, i due musicisti vantano tournée internazionali, incisioni discografiche e numerosi premi, oltre a esibizioni su prestigiosi organi di Lipsia, Spira, Kevelaer, Merseburg e Chemnitz.

L’evento sarà dedicato alla memoria di Piero Cornaglia, scomparso il 22 ottobre 2021, figura molto amata della comunità albese. Dirigente alla Miroglio, primo presidente del Rotary Club Canale-Roero e poi alla guida del Rotary Club di Alba, Cornaglia era un uomo di profonda cultura e passione musicale: suonava con entusiasmo l’organo nella sua parrocchia e a Sanremo, città dove amava trascorrere il tempo libero.

A lui è dedicato l’aforisma di Cesare Pavese che accompagnerà la serata: “L’uomo mortale non ha che questo di immortale, il ricordo che porta e il ricordo che lascia.”

La rassegna, giunta alla sua ventiquattresima edizione, si conferma un appuntamento di rilievo nel panorama culturale albese. Tutti gli eventi di quest’anno saranno a ingresso libero, grazie al sostegno della Diocesi di Alba, del Comune, della Banca d’Alba – guidata dal presidente Tino Cornaglia, figlio di Piero – e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.