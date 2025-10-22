Prismadanza di Vernante conquista il Belgio: "I custodi delle fiamme" al festival internazionale MaasMaanvuur [FOTO]

L'associazione artistica Prismadanza di Vernante è entusiasta di annunciare un'importante partecipazione internazionale: lo spettacolo di danza e manipolazione del fuoco, "I custodi delle fiamme" con il gruppo Calidè, è stato selezionato per il prestigioso festival MaasMaanvuur (Fuoco della Luna della Mosa), che si terrà nel suggestivo Kasteeldomein Leut di Maasmechelen, in Belgio. Le performance sono in programma nelle serate del 25 e 26 ottobre.

​Calidè di Prismadanza si distingue nel panorama nazionale come uno dei pochi gruppi di fuoco in Italia a sviluppare importanti coreografie di gruppo, elevando la danza del fuoco a forma d'arte complessa. La loro presenza al MaasMaanvuur, un evento che ogni anno presenta ben 12 spettacoli di fuoco di compagnie internazionali, sottolinea il crescente riconoscimento del collettivo a livello europeo.

"I custodi delle fiamme" promette di essere un'esplorazione intensa dell'energia primordiale e della trasformazione. ​Lo spettacolo affonda le sue radici in una proficua residenza artistica del 2021 sotto la sapiente regia di Alexsander de Bastiani (in arte Shezan Millestorie). Dopo aver riscosso grande successo nei festival italiani - Lunathica, Magie al Borgo, Mirabilia Festival, il progetto riceve ora questo prestigioso invito in Belgio, consolidando il percorso internazionale della compagnia.

​Il cuore pulsante di questa performance è costituito da un talentuoso gruppo di artisti. I performers de I Calidè di Prismadanza che porteranno lo spettacolo a Maasmechelen sono: Marianna Dalmasso, Daniele Demarchi, Laura Lucchino, Margherita Luchese, Gaia Martini, Arianna Risso e Rossella Roggia. Le musiche e la fonica sono a cura di Paolo Brizio.