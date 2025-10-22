Cuneo, Boselli accoglie con favore il finaziamento per l'ascensore e passerella "Campidoglio-Altipiano"

Il capogruppo del gruppo consiliare Indipendenti di Cuneo, Giancarlo Boselli accoglie con favore la notizia relativa allo stanziamento da parte della Regione di 1.432.606,68 euro al Comune di Cuneo per la realizzazione di un impianto ettometrico (ascensore verticale) e una passerella pedonale ad uso pubblico, per unire il futuro parcheggio di testata del Campidoglio con l’Altipiano. Si tratta di un collegamento che entrerà a tutti gli effetti nei servizi di trasporto pubblico locale della Conurbazione di Cuneo.



L’impianto, denominato “Campidoglio - Altipiano", sarà progettato per trasportare fino a 700 persone l’ora, garantendo minori costi di gestione, zero emissioni locali, e un servizio continuativo. Questa soluzione risulta vantaggiosa economicamente rispetto a una eventuale navetta, meno impattante ambientalmente e più efficace.



Ne conviene anche Boselli che commenta: "Una buona notizia. Avevamo detto che il parcheggio del Campidoglio sarebbe stato inutile e inutilizzato senza il collegamento diretto con l'ascensore. Complimenti alla sindaca Manassero per il risultato raggiunto e grazie alla Regione per la giusta scelta".