Envie cammina nella storia: dal castello al “Rio Frigidus” sulle tracce delle streghe [FOTO]

Anche Envie, insieme a Revello, Martiniana Po, Gambasca e Sanfront, ha aderito all’invito della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, partecipando al “cammino” di avvicinamento alla Festa del Libro Medievale e Antico di Saluzzo, giunta alla sua quinta edizione e in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre.

Domenica mattina 19 ottobre un gruppo di trekkers, guidato da Simona e Luca Midulla, è partito dal castello di Envie, con il suo ricetto e la torre nel parco, per raggiungere alcuni siti significativi del Mombracco, la cosiddetta “montagna di Leonardo”.

Il percorso ha toccato luoghi di grande valore naturalistico e storico come la “Roca verda”, le incisioni rupestri, i muretti a secco riconosciuti patrimonio UNESCO e diverse cappelle votive, arricchiti da racconti e approfondimenti culturali.

Il cammino si è concluso a Rifreddo, nei luoghi dei processi alle streghe e tra le vestigia del monastero di Santa Maria della Stella, fondato nel 1219 da Agnese, figlia del Marchese di Saluzzo.

In questo luogo storia e leggenda si sono intrecciate in un suggestivo evento teatrale: “Malum venit, lux invocatur – il male avanza, la luce è invocata”.

Sul ponte che attraversa il “Rio Frigidus” a Rifreddo, i partecipanti provenienti a piedi dai vari paesi della bassa valle Po hanno potuto vedere la rappresentazione teatrale sulla storia della Badessa Margherita di Manton, figura chiave nella denuncia e nella convocazione dell’Inquisizione, che ha evocato il clima spirituale e sociale che precedette i processi alle streghe del 1495.

Con questa iniziativa, la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo ha aggiunto un nuovo importante tassello al suo percorso di valorizzazione culturale, artistica e territoriale, intrecciando cammino, memoria e conoscenza in un’esperienza capace di far dialogare il presente con le ombre e le luci del Medioevo.



