A Monasterolo di Savigliano la cerimonia per i 18enni con la consegna della Costituzione

L’amministrazione comunale di Monasterolo di Savigliano ha consegnato la Costituzione italiana ai ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età, un gesto simbolico per celebrare l’ingresso nella vita adulta e civica.

I giovani protagonisti della cerimonia sono Alessia, Anthony, Camelia, Denissa, Edoardo, Eleonora, Elisa, Luca, Lucilla, Manuel, Michele, Nicolas, Roberta-Antonia e Sebastian.

Accanto al sindaco Giorgio Alberione e al sindaco di Savigliano Antonello Portera, hanno partecipato il sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi Francesco Macrì, gli assessori Mirko Fissore e Paola Boglione, e la consigliera Ivana Pelizzari.

Nel suo intervento, Portera ha ricordato come la Costituzione sia alla base della pace e della libertà di cui oggi godiamo, sottolineando che: "Da quando c’è la Costituzione, l’Italia non ha più conosciuto la guerra".

L’iniziativa, ha aggiunto Alberione, vuole trasmettere ai giovani il valore dell’impegno civico e della partecipazione alla vita democratica.



